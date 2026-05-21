Charles Spencer, hermano de Lady Di se casa por cuarta vez

La noticia fue confirmada por la propia pareja a través de un comunicado en el que aseguraron sentirse “afortunados” de haber pasado de ser colegas a construir una relación profunda. Las imágenes difundidas tras el enlace muestran una boda íntima, con Cathedral Rock como telón de fondo.

La mujer con la que Charles se casó es Cat Jarman de 43 años, una reconocida arqueóloga, historiadora y escritora especializada en cultura vikinga. Nacida en Noruega y radicada durante años en Reino Unido, obtuvo fama por su libro River Kings, además de participar en excavaciones arqueológicas y proyectos históricos, también ha colaborado en televisión.

La relación entre Charles y Jarman comenzó en 2021, cuando él reseñó uno de sus libros. Posteriormente trabajaron juntos en excavaciones y compartieron micrófonos en el podcast The Rabbit Hole Detectives. Aunque su romance se hizo público hasta 2024, desde entonces se convirtieron en una de las parejas más comentadas.

Su nuevo matrimonio surge meses después de concretar su divorcio de Karen Gordon, su tercera esposa, con quien estuvo casado durante 13 años.