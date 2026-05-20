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Florence Pugh brilla como el nuevo rostro de la alta joyería de Bvlgari

La nominada al Óscar, Florence Pugh, ha sido anunciada oficialmente como la nueva embajadora de la legendaria joyería italiana Bvlgari.

Mayo 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
Bvlgari nombra a Florence Pugh como su nueva embajadora

Bvlgari nombra a Florence Pugh como su nueva embajadora

Getty Images

La nominada al Óscar, Florence Pugh ha consolidado una exitosa carrera en Hollywood y también se ha convertido en un referente de estilo gracias a sus impactantes apariciones en alfombras rojas, donde ha lucido exclusivas piezas de Bvlgari, firma que ahora la presenta oficialmente como su nueva embajadora.

Elegida por su autenticidad, versatilidad y gran impacto en la industria, Florence se une a figuras como Priyanka Chopra, Dua Lipa y Jake Gyllenhaal, que también forman parte del legado de la maison de alta gama.

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Bvlgari nombra a Florence Pugh como su nueva embajadora

Florence es considerada una de las actrices más influyentes de su generación gracias a su autenticidad y versatilidad, y en 2026 protagonizará y producirá la adaptación de ‘Este del Edén’, además de participar en la nueva entrega de Dune y en Avengers: Doomsday.

Ahora como nueva embajadora de Bvlgari, la actriz ha comentado: “Se trata de formar parte de un legado que celebra el arte femenino intrépido, donde cada creación cuenta una historia. Es un honor para mí asociarme con una Maison que me permite expresar mi individualidad mientras encarno su espíritu”.

¿Por qué Florence Pugh fue elegida como nueva embajadora de Bvlgari?

Bvlgari se ha caracterizado por buscar embajadores que conecten auténticamente con la esencia de la marca, basada en la artesanía y el legado, por lo que Florence Pugh, gracias a su personalidad auténtica, intensa y moderna, parece representar perfectamente la visión contemporánea del lujo italiano que busca proyectar Bvlgari.

Además, con la gran cantidad de proyectos que Florence Pugh tiene próximos a estrenarse, todo indica que las piezas de Bvlgari se convertirán en protagonistas de sus futuras alfombras rojas y apariciones promocionales, impactando con su impecable estilo y glamour propio.

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Florence Pugh Bvlgari
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