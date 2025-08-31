Bvlgari rinde homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera con una colección de relojes de edición limitada

Bvlgari presenta una colección de relojes en homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera, dos pilares del arte mexicano, reafirmando así su vínculo con el mundo cultural y su admiración por la expresión artística atemporal. Cada pieza, concebida como un tributo narrativo, refleja la devoción por el legado vivo de estos artistas. Esta edición especial, resultado de tres años de colaboración entre sus representantes, celebra la influencia inestimable de ambos.

Del Lienzo a la Muñeca

Fabrizio Buonamassa Stigliani, Director Ejecutivo de Creación de Relojes de Bvlgari, presenta esta edición especial como un sincero homenaje de la Maison romana a México y a dos de sus artistas más representativos. Más que relojes, estas creaciones son el fruto de un riguroso proceso de investigación y sensibilidad, pensadas para honrar el legado de Frida Kahlo y Diego Rivera.

Apasionado por México y la cultura latinoamericana, Fabrizio reconoce que Kahlo y Rivera no son solo figuras históricas, sino un legado trascendental, un eco de sueños plasmados para la eternidad. Estas creaciones buscan exaltar la magnificencia de la cultura mexicana, narrando historias a través del lenguaje del arte. Bvlgari, a través de la visión de Fabrizio Buonamassa, ofrece una nueva perspectiva sobre el legado de Frida y Diego, más allá de su vínculo sentimental, destacando su entrega al arte como forma de vida y como lenguaje de libertad.

La colaboración con Frida Kahlo Corporation y la familia Rivera, así como todas las instituciones que salvaguardan el patrimonio de Kahlo y Rivera durante el proceso de desarrollo de este proyecto, implicó abrazar un legado de pasión, innovación y una visión artística única. Esta unión ha dado como resultado dos relojes que trascienden lo utilitario para convertirse en obras de arte para vestir, símbolos de historia y emblemas de la conexión atemporal entre la artesanía italiana y la expresión artística mexicana.

El reloj inspirado en Frida Kahlo es un tributo a su espíritu indomable y su capacidad de transformar la adversidad en arte. Bvlgari busca capturar su esencia íntima, revelando a la Frida que sentía profundamente. Como un recordatorio de su espíritu libre y visión única, un verso inspirado en Frida adorna el brazalete del reloj.

La creación en honor a Diego Rivera celebra su faceta menos explorada: la del visionario del diseño. Inspirado en un mural que evoca un reloj, ubicado en el techo de una de las terrazas del Museo Frida Kahlo: Casa Azul, esta pieza abraza la imperfección como declaración de intenciones. Al igual que Rivera transformó un error en una lección estética, este reloj es un manifiesto de que la belleza reside en la autenticidad y la audacia de romper los paradigmas establecidos.

Con esta colección, Bvlgari celebra la grandeza de México, a través de la mirada de dos artistas que transformaron el mundo con su ingenio y pasión, reafirmando su propio legado de innovación y excelencia. Al unir la atemporalidad del arte de Kahlo y Rivera con la tradición relojera de Bvlgari, se ha creado una colección destinada a inspirar a futuras generaciones.

Frida Kahlo: Un Legado de Pasión y Resiliencia

Como un abrazo a la memoria de Frida Kahlo, Bvlgari presenta una edición limitada de 25 piezas en la primicia mundial de su nueva línea Tubogas Manchette. Inspirada en un diseño de la Maison de los años 70. Esta reinterpretación rinde homenaje al espíritu audaz de Frida Kahlo, una mujer que transformó el dolor en belleza. El diseño es una vibrante oda a la pasión por la vida, una joya que refleja la intensidad que definió a la artista.

Como una declaración grabada en la piel, cada Tubogas Manchette celebra la emblemática técnica Tubogas, un tributo a la inspiración que llevó a Bvlgari a desafiar los límites creativos y que se ha vuelto un trabajo icónico de la marca. Más que un brazalete, es una obra de arte que refleja el espíritu indomable de Frida.

Una inscripción íntima adorna el brazalete, tomada de la novela sobre Frida “Diarios de un accidente”de la autoría de Beatriz Alvarado e inspirada en los textos de la artista. Un escrito que describe “Más de mil formas de besas” fue cuidadosamente seleccionado y palpita grabada en cada curva del Tubogas Manchette elaborado en oro amarillo.

La micro ingeniería de Bvlgari se manifiesta en el movimiento mecánico Lady Solotempo, transformando este reloj en una obra maestra. Cincuenta horas de artesanía dieron vida a cada pieza, convirtiéndolas en tesoros.

Diego Rivera: Un Artista Visionario

Diego Rivera, titán del arte mexicano, plasmó en sus murales la rica historia y cultura de México. Sus frescos monumentales, plasmados en edificios públicos y museos, son testimonio de su enorme talento y amor a su país. Bvlgari honra su legado con una edición especial del galardonado Octo Finissimo. Este reloj, paradigma de elegancia y diseño, refleja la grandeza que caracterizó el arte de Rivera. El Octo Finissimo, conocido por su perfil ultradelgado y líneas geométricas, fusiona destreza técnica y refinamiento estético, cualidades que resuenan con la escala y el alcance de las contribuciones artísticas de Rivera.

Inspirado en un reloj y que corona el techo de una de las terrazas del conocido Museo Frida Kahlo: Casa Azul, lugar de residencia de Diego y Frida y donde él mismo formó parte trascendental del diseño arquitectónico, esta edición especial del Octo Finissimo evoca el juego de perspectiva donde el numeral romano que marcaba las “11” se repetía también a las “9” como un eco de su universo personal y guiño que remarca la perfección dentro de una posible imperfección.

Limitada a 25 piezas en oro amarillo con movimiento automático ultraplano, esta edición presenta por primera vez números romanos en un Octo Finissimo, fusionando la inspiración del maestro Rivera con la italianidad de Bvlgari. Los numerales 7 y 8 son visibles, mientras el segundero desfasado ha sido elaborado en oro amarillo para integrarse visualmente a la esfera. La parte posterior de la caja está grabada con la firma de Diego Rivera e incluye un dibujo que evoca un autorretrato del artista. La corona de oro amarillo, adornada con cerámica y numerada, convierte a cada creación en una obra de arte coleccionable.