¿Dónde y cuándo ver el regreso de BTS a los AMAs 2026? Tras cuatro años lejos de las premiaciones

¡ARMY, la espera terminó! BTS volverá oficialmente a los American Music Awards 2026 con una aparición especial que ya tiene emocionados a sus fans alrededor del mundo. El grupo surcoreano regresará a una premiación después de cuatro años, consolidando uno de los momentos más esperados del año en la industria musical.

Además del esperado regreso, la participación de BTS tiene un significado especial: fue precisamente en los AMAs de 2017 donde hicieron su debut en la televisión estadounidense, iniciando una etapa histórica para el K-pop a nivel global. En esta edición, la agrupación también competirá en categorías como Artista del Año, Canción del Verano por “SWIM” y Mejor Artista Masculino de K-Pop.

La ceremonia se llevará a cabo en Las Vegas y será conducida por Queen Latifah. Los American Music Awards 2026 se celebrarán el próximo lunes 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En México, la premiación podrá verse en vivo a través de TNT y también por streaming en Max para Latinoamérica a las 6 PM.