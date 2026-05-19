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Chris Hemsworth revela el esperanzador hallazgo sobre el Alzheimer de su padre

El actor de Thor compartió un descubrimiento del doctor Suraj Samtani que podría ayudar a ralentizar el deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer.

Mayo 19, 2026 • 
Tania Franco
Chris Hemsworth revela el esperanzador hallazgo sobre el Alzheimer de su padre

Instagram: Chris Hemsworth.

El actor que interpreta a Thor en Marvel, reveló en el programa “Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember”, una de las etapas más personales y complejas de su vida al revelar que hace dos años a su padre, Craig Hemsworth, le detectaron Alzheimer. A lo largo del documental disponible en Disney+, ambos emprenden un emotivo viaje por Australia para revivir recuerdos familiares y explorar cómo las conexiones humanas pueden ayudar a combatir el avance de la enfermedad.

Algunos días estoy mejor que otros, pero a veces aparece de golpe y me toma por sorpresa.
Craig Hemsworth
Chris Hemsworth revela el esperanzador hallazgo sobre el Alzheimer de su padre

Instagram: Chris Hemsworth.

Craig Hemsworth se describe a sí mismo como un hombre con “alma de niño”: juguetón, cálido y profundamente amoroso con sus hijos y con su esposa Leonie, con quien lleva más de 40 años de matrimonio. Entre motocicletas, paisajes y memorias del pasado, el documental muestra el fuerte vínculo entre padre e hijo y el deseo de Chris por aferrarse a cada instante junto a él.

Chris Hemsworth revela el esperanzador hallazgo sobre el Alzheimer de su padre

Instagram: Chris Hemsworth.

Un increíble descubrimiento

Fue cuando Chris se reunió con el Dr. Suraj Samtani —un psicólogo clínico, investigador postdoctoral y especialista en Alzheimer— que descubrió una “medicina” natural que puede ayudar a retrasar los síntomas del Alzheimer.

Analizamos a personas de 14 países de todo el mundo y descubrimos que quienes socializaban regularmente tenían un riesgo de demencia reducido a la mitad en comparación con los demás. Las conexiones sociales ralentizan el deterioro cognitivo incluso en personas que ya han sido diagnosticadas con demencia.
Dr. Suraj Samtani
Chris Hemsworth revela el esperanzador hallazgo sobre el Alzheimer de su padre

Instagram: Chris Hemsworth - Disney + - Hulu

Finalizó diciendo que lo más sorprendente es que no tienen que ser grupos masivos, sino que destacó la importancia de tener un confidente, alguien con quien abrirse, realmente reduce el riesgo a una mortalidad prematura. Lo más hermoso del documental es cuando Chris Hemsworth y su papá regresan a la comunidad donde solían vivir.

Chris Hemsworth Thor
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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