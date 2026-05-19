Eiza González consolida su carrera en Hollywood con “In the Grey”

En esta producción comparte créditos con Henry Cavill. La película sigue la historia de un equipo secreto de agentes de élite que opera en las sombras y que es enviado a recuperar una fortuna multimillonaria robada por un poderoso déspota.

Lo que inicia como una misión de extracción termina convirtiéndose en una peligrosa guerra de estrategia, engaños y supervivencia. Eiza interpreta a Rachel Wild -también identificada como Sophia en algunos reportes internacionales - una pieza clave dentro de la operación.

Fiel al estilo de Guy Ritchie “In the Grey” combina secuencias de acción explosiva, humor negro y personajes moralmente ambiguos. La cinta fue filmada en Tenerife, España, y promete escenas de persecuciones, tiroteos y operaciones encubiertas que recuerdan el sello característico del director británico.

Además del trío protagonista, el elenco incluye a Rosamund Pike, Kristofer Hivju y Fisher Stevens. La producción ha generado expectativas entre los fans de cine de acción, especialmente porque marca una nueva colaboración entre Ritchie y Eiza, quienes previamente trabajaron juntos.