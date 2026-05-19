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Eiza González consolida su carrera en Hollywood con “In the Grey”

La nueva cinta de acción y suspenso dirigida por Guy Ritchie, cineasta reconocido por películas como “Sherlock Holmes” y “The Gentlemen”.

Mayo 19, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

En esta producción comparte créditos con Henry Cavill. La película sigue la historia de un equipo secreto de agentes de élite que opera en las sombras y que es enviado a recuperar una fortuna multimillonaria robada por un poderoso déspota.

Lo que inicia como una misión de extracción termina convirtiéndose en una peligrosa guerra de estrategia, engaños y supervivencia. Eiza interpreta a Rachel Wild -también identificada como Sophia en algunos reportes internacionales - una pieza clave dentro de la operación.

Fiel al estilo de Guy Ritchie “In the Grey” combina secuencias de acción explosiva, humor negro y personajes moralmente ambiguos. La cinta fue filmada en Tenerife, España, y promete escenas de persecuciones, tiroteos y operaciones encubiertas que recuerdan el sello característico del director británico.

Además del trío protagonista, el elenco incluye a Rosamund Pike, Kristofer Hivju y Fisher Stevens. La producción ha generado expectativas entre los fans de cine de acción, especialmente porque marca una nueva colaboración entre Ritchie y Eiza, quienes previamente trabajaron juntos.

Eiza González
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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