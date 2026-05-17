¡Times Square se convierte en pasarela! Cindy Crawford cierra el desfile de Gucci

Gucci transformó las calles de Nueva York en una auténtica pasarela de lujo durante la presentación de su colección Cruise 2027. Con Times Square como escenario principal, la firma reunió a celebridades, modelos e invitados especiales en uno de los shows más espectaculares de la temporada.

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La noche estuvo marcada por apariciones inesperadas sobre la pasarela, como Tom Brady y Paris Hilton, mientras figuras como Shawn Mendes y Kim Kardashian disfrutaban del desfile desde la primera fila.

Sin embargo, el momento más icónico llegó al cierre del show, cuando Cindy Crawford apareció con un impactante vestido negro de plumas que desató la ovación del público. La supermodelo no solo cerró el desfile, también coronó una noche en la que Nueva York confirmó, una vez más, por qué sigue siendo una de las capitales más importantes de la moda.