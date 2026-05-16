Blokecore: la inesperada tendencia que transformó los jerseys de futbol en moda de lujo

El blokecore es una tendencia que toma la estética futbolera y transforma las camisetas de equipos en piezas clave del streetwear actual, que ha tomado su inspiración en la nostalgia de los años 90 y 2000, la cultura de estadio y la moda urbana.

Se trata de un estilo que convierte lo deportivo en una forma auténtica y desenfadada de expresión, al combinar camisetas de futbol con prendas más sofisticadas y accesorios de lujo, para conseguir un look relajado, atrevido y sorprendentemente elegante.

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¿Qué es el blokecore?

El término proviene de la palabra británica bloke, que se utiliza para describir a un hombre común apasionado por el futbol, la cerveza y la cultura de estadio, y es precisamente de donde surge esta tendencia que predominó en los estadios ingleses durante las décadas de los 90 y 2000.

La clave del blokecore está en usar jerseys oversized de equipos de futbol, preferiblemente retro, combinados con jeans holgados, faldas satinadas, pantalones sastre, tenis chunky o incluso tacones.

La mezcla entre lo deportivo y lo sofisticado es lo que le da personalidad a la tendencia, logrando un look contemporáneo y sofisticado, que es ideal para lucir durante el próximo Mundial de Futbol.

¿Cómo pasó de la cancha a las pasarelas?

El blokecore dio el salto al lujo gracias a marcas como Balenciaga, Miu Miu y Louis Vuitton, que incorporaron jerseys deportivos y estética futbolera en sus colecciones, y celebridades como Bella Hadid, Hailey Bieber y Rosalía también impulsaron la tendencia al combinar camisetas vintage con accesorios de lujo y looks sofisticados.

Su éxito también radica en que rompe las reglas tradicionales de la moda al combinar comodidad, nostalgia y autenticidad, pues también refleja el auge de la moda genderless y el valor de las prendas con historia, convirtiendo los jerseys retro en símbolos tanto estéticos como culturales.

¿Cómo conseguir un look blokecore elegante?

La versión más elegante del blokecore apuesta por el equilibrio, pues la idea no es vestirse como futbolista, sino incorporar elementos deportivos dentro de un outfit moderno, donde los modelos más buscados suelen ser camisetas retro de selecciones nacionales y clubes icónicos, especialmente aquellas con colores vibrantes, estampados llamativos y patrocinadores vintage.