Dónde y cuándo podrás ver el esperado reencuentro de Anahí y Poncho Herrera

Después de meses de rumores y especulaciones entre fans de RBD a partir de un video de ambos juntos por primera vez en años al ojo público, finalmente se confirmó el esperado reencuentro entre Anahí y Alfonso Herrera. Los actores volverán a aparecer juntos en “Encuentros Sin Fronteras”, la nueva serie de entrevistas conducida por Poncho Herrera rumbo al Mundial 2026.

El programa se estrenará el próximo 8 de junio de 2026 a través de Disney+, dentro de los contenidos especiales de ESPN enfocados en la cobertura mundialista. En los adelantos aparecen momentos de ambos, luciendo nostálgicos y emotivos, especialmente el momento en el que él le dice: “Creo que nos debíamos esto” y ella responde:

Ay si, nos debemos un montón de cosas, pero esto... mucho. Anahí

La participación de Anahí será especialmente significativa para los fans de Rebelde, ya que marcará uno de los reencuentros más comentados entre los exintegrantes de RBD tras el éxito del Soy Rebelde Tour, gira en la que Poncho no participó.

“Encuentros Sin Fronteras” contará además con invitados como Diego Boneta, Kaká, el Kun Agüero, Hugo Sánchez, Martha Higareda y Sebastián “El Loco” Abreu. Sin embargo es con Anahí con quien abrirán el programa.