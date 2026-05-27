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El momento viral de Travis Kelce que hizo que Taylor Swift se cubriera el rostro en pleno partido

La cantante reaccionó cubriéndose el rostro después de que su prometido se robara las miradas en la pantalla gigante durante el partido en Cleveland.

Mayo 26, 2026 • 
Tania Franco
El momento viral de Travis Kelce que hizo que Taylor Swift se cubriera el rostro en pleno partido

Gregory Shamus/Getty Images

Lo que comenzó como una romántica cita deportiva entre Taylor Swift y Travis Kelce terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del juego entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers.

Durante el partido en la Rocket Arena de Cleveland, Travis apareció en la pantalla gigante del recinto mientras se tomaba una cerveza de un solo trago frente a miles de asistentes. El público estalló en gritos y aplausos, pero la reacción que más llamó la atención fue la de Taylor Swift, quien no pudo evitar cubrirse la cara con las manos entre risas y aparente pena.

El momento viral de Travis Kelce que hizo que Taylor Swift se cubriera el rostro en pleno partido

Gregory Shamus/Getty Images

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los fans no tardaron en bromear sobre la diferencia de personalidades entre la pareja. Mientras Travis disfrutaba del protagonismo y celebraba al estilo más relajado posible, Taylor reaccionó con una mezcla de ternura y vergüenza que terminó conquistando a internet.

El momento viral de Travis Kelce que hizo que Taylor Swift se cubriera el rostro en pleno partido

Gregory Shamus/Getty Images

La pareja asistió al tercer juego de la serie de playoffs de la NBA y fue captada constantemente por las cámaras del recinto, consolidándose una vez más como una de las duplas más mediáticas del entretenimiento y el deporte.

@espn

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Taylor Swift Travis Kelce
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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