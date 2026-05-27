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Brooke Shields revela cómo fue su fugaz romance con John F. Kennedy Jr. en los años 80

Después de casi 40 años, Brooke Shields recordó la fugaz relación romántica que vivió con John F. Kennedy Jr. a finales de los años 80.

Mayo 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Brooke Shields revela cómo fue su fugaz romance con John F. Kennedy Jr. en los años 80

Brooke Shields revela cómo fue su fugaz romance con John F. Kennedy Jr. en los años 80

Getty Images

Brook Shields ha sido una de las actrices más aclamadas de Hollywood, comenzó su carrera desde que era niña y ha estado ligada sentimentalmente a varias figuras del espectáculo como John F. Kennedy Jr.

La actriz recientemente recordó cómo fue su fugaz pero intenso romance con el hijo del expresidente John F. Kennedy, y reveló los motivos que la llevaron a no continuar con la relación que habría sido sin duda, una de las más mediáticas de la década de los 80.

Brooke Shields revela cómo fue su fugaz romance con John F. Kennedy Jr.

Durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Brooke confirmó que tuvo un breve romance con John F. Kennedy Jr., aunque aseguró que la relación nunca se volvió íntima.

Tuvimos citas, pero nunca me acosté con él, así que no sé si eso cuenta… Él fue encantador conmigo”, declaró.

La actriz explicó que más allá de sentir un gran amor, vivió un enamoramiento intenso y profundo: “No tuve una historia de amor, tuve un enamoramiento muy, muy intenso”, comentó.

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Brooke Shields

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¿Cómo se conocieron Brooke Shields y John F. Kennedy Jr.?

Brooke y John F. Kennedy Jr. se conocieron durante un viaje de esquí en Aspen, en los primeros años de su carrera tras participar en películas como Endless Love y Sahara, la actriz recordó que el encuentro ocurrió durante unas vacaciones familiares vinculadas al entorno de los Kennedy.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Brooke habla de su romance con John, pues en 2023, durante una entrevista con The Howard Stern Show, ya había revelado cómo fue su primer beso con el hijo de los Kennedy.

Me besó y fue como el mejor beso que he tenido en toda mi vida. Sus labios eran hermosos, el rostro, el cuerpo y la persona. Era sencillo, divertido e irreverente”, expresó.

También reveló sus razones para no continuar el fugaz romance con John, asegurando que le dio miedo verse vulnerable y enamorada de este hombre: “Tenía mucho miedo de salir herida porque si me hubiera acostado con él, le habría entregado mi universo entero, mi corazón, todo”, explicó.

John F. Kennedy

¿Por qué John F. Kennedy Jr. se sintió atraído por Brooke Shields?

De acuerdo con Brooke, John F. Kennedy Jr. le dijo varias veces que físicamente le recordaba a su madre, Jacqueline Kennedy Onassis, y la actriz aseguró que tomó el comentario como un cumplido, aunque también le resultó algo confuso e incómodo.

Él seguía diciendo que me parecía a su madre. Era interesante, era un halago, pero también pensaba: ‘No sé cómo sentirme con eso’”, relató.

Finalmente el romance terminó tras esas vacaciones en Aspen, donde John se portó poco caballeroso con ella, luego de que le sugiriera regresar a su casa en taxi, e ignorarla al día siguiente, esas actitudes hicieron que Brooke se decepcionara y decidiera no continuar.

Pensé: ‘Gracias a Dios’, porque quizá tampoco me habría hablado incluso si hubiera pasado algo más entre nosotros”, comentó.

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