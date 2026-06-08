Nadia Ferreira celebra emotivo baby shower a la espera de su hija con Marc Anthony

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos en una elegante fiesta al aire libre decorada con flores, tonos rosa pastel y detalles especialmente diseñados para la futura bebé. A través de redes sociales, Ferreira compartió fotos del evento, donde mostró la decoración, una llamativa tarta con forma de carrito de bebé y varios espacios decorativos que reflejaban la temática femenina de la celebración.

La pareja también lució atuendos coordinados en tonos suaves que armonizaron con el concepto de la fiesta. Entre los invitados destacaron figuras del entretenimiento, entre ellas Lele Pons, Natti Natasha y más, quienes acompañaron a los futuros padres en este momento especial.

La modelo dedicó un emotivo mensaje a su hija, agradeciendo el cariño recibido durante la celebración y asegurando que cada detalle del evento fue pensado para ella. Las imágenes también despertaron especulaciones entre los seguidores de la pareja, ya que una gran letra “M” apareció en varios elementos decorativos, lo que podría ser una pista sobre el nombre de la bebé.

La llegada de la pequeña significa el segundo hijo en común de Marc y Ferreira, quienes anunciaron el embarazo a principios de este año. La niña se convertirá en la hermana menor de Marco, nacido en 2023, y en la octava hija del intérprete de “Vivir mi vida”.