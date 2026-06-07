“Tuve 3 semanas para prepararme": Paul Anthony Kelly revela todo lo que hizo para convertirse en JFK Jr.

Interpretar a una de las figuras más icónicas de Estados Unidos no fue una tarea sencilla para Paul Anthony Kelly. El actor, que da vida a John F. Kennedy Jr. en la serie “Love Story” de Ryan Murphy, reveló que contó con apenas tres semanas de preparación desde que obtuvo el papel hasta el inicio de las grabaciones.

Conseguí el papel y luego tuve que mudarme a Nueva York. Había una gran cantidad de cosas que tenían que suceder en muy poco tiempo. Paul Anthony Kelly

Instagram: Love Story.

Durante ese corto periodo, Kelly tuvo que sumergirse por completo en la vida del heredero de la familia Kennedy. Según explicó, la producción le proporcionó un equipo especializado que incluía un coach de dialecto, un coach de actuación y un entrenador físico para ayudarlo a transformarse.

Trabajé con un coach de dialecto, un coach de actuación y un entrenador físico porque tenía que ganar un poco más de masa muscular. John era una persona muy activa. Paul Anthony Kelly

Más allá del aspecto físico, Paul Anthony Kelly se enfocó en capturar la esencia y la manera de hablar de JFK Jr. Para lograrlo, recurrió a la grabación de ‘Profiles in Courage’, el libro escrito por el expresidente John F. Kennedy y narrado por su hijo.

HULU

Recurrí a una grabación en la que él narra el libro de su padre, ‘Profiles in Courage’. Lo escuché casi religiosamente para captar su ritmo, su cadencia y sus patrones de habla. Paul Anthony Kelly

Sin embargo, el actor asegura que el apoyo del equipo de Ryan Murphy fue fundamental para concentrarse en encontrar la voz, la presencia y la personalidad de John F. Kennedy Jr., una de las figuras más recordadas de la historia contemporánea de Estados Unidos.