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Murió el actor Ricardo de Pascual, de “Vecinos” y “La Familia P.Luche”

A los 85 años falleció el actor que también participó en “El Chavo del 8"

Abril 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El mundo del espectáculo y la televisión mexicana, la Asociación Nacional de Actores dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, actor y comediante que dejó un legado de más de seis décadas en la industria del entretenimiento en el país, tras contar un una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión.

A través de un comunicado en redes sociales, la ANDA confirmó el fallecimiento expresando, “nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colega”.

En los últimos años, el actor habló abiertamente sobre su lucha contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), aunque al momento de confirmar su muerte no se especificó, que este padecimiento haya sido el causante.

El actor requería oxígeno de manera permanente debido a afectaciones pulmonares derivadas del tabaquismo, a pesar de ello, continuó activo en la televisión y no contemplaba retirarse mientras tuviera condiciones para desempeñarse.

Además, Del Pascual superó distintos problemas médicos a lo largo del tiempo, incluyendo una cirugía de columna, arritmías cardíacas, problemas de riñones y una obstrucción en la carótida.

Ricardo de Pascual
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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