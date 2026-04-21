Revista
Síguenos en:
Realeza

Carlos III rinde homenaje a su mamá, la reina Isabel II en su centenario

El rey de Inglaterra rindió homenaje a la difunta monarca con motivo del centenario de su nacimiento

Abril 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
rey-carlos-reina-isabel.jpeg

Mediante un emotivo mensaje televisado, en el que la recordó como una figura clave en la historia contemporánea británica. La conmemoración marca los 100 años del natalicio de la monarca, quien falleció en septiembre de 2022 tras más de siete décadas en el trono.

En su discurso, el monarca destacó que Isabel II “se mantuvo constante, inquebrantable y totalmente dedicada al pueblo”, subrayando el impacto que tuvo en millones de personas durante su largo reinado. Asimismo, Carlos III evocó valores transmitidos por su madre, como la importancia del servicio público y la confianza en que “el bien siempre triunfará”, ideas que aseguró compartir plenamente.

El homenaje se enmarca en una serie de actos oficiales organizados en el Reino Unido, que incluyen recepciones en el Palacio de Buckingham, exposiciones conmemorativas y proyectos como la construcción de un memorial permanente en honor a la reina. Estas actividades buscan resaltar el legado histórico de Isabel II, considerada un símbolo de estabilidad institucional durante profundas transformaciones políticas y sociales.

Además del mensaje institucional, la familia real británica ha participado en distintos gestos simbólicos para mantener viva la memoria de la monarca. Entre ellos destacan eventos con organizaciones vinculadas a sus causas y homenajes que reflejan su estilo personal y su cercanía con la ciudadanía, elementos que definieron su imagen pública a lo largo de su reinado.

rey carlos III Reina Isabel
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
El homenaje del rey Carlos III a la reina Isabel II en lo que habría sido su cumpleaños número 100
Realeza
El homenaje del rey Carlos III a la reina Isabel II en lo que habría sido su cumpleaños número 100
Abril 21, 2026
 · 
Tania Franco
carlota-casiraghi-noviojpeg
Realeza
Carlota Casiraghi apareció por primera vez con su novio
Abril 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Meghan y Harry llegan al hospital infantil que visitó la princesa Diana hace 40 años
Realeza
Meghan y Harry llegan al hospital infantil que visitó la princesa Diana hace 40 años
Abril 14, 2026
 · 
Tania Franco
harry
Realeza
El príncipe Harry es demandado por difamación
Abril 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-harry-meghan-markle-1200x675.jpg
Realeza
¿Celos o protocolo? Así fue cómo Meghan Markle impidió que una mujer se tome una foto con Harry
Durante el Royal Salute Polo Challenge, el equipo del Príncipe Harry se llevó la victoria y recibió el trofeo de manos de Meghan Markle
Abril 15, 2024
 · 
Laura Reyes
lady di y sus hijos
Realeza
¿De verdad Lady Di fue tan buena madre con William y Harry?
Diciembre 18, 2021
 · 
Diana Laura Sánchez
https://www.caras.com.mx/realeza/cuando-cumple-anos-alberto-de-monaco-que-escandalos-ha-tenido-alberto-de-monaco/
Realeza
La bisabuela del príncipe Alberto de Mónaco era mexicana
Mayo 13, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
Así fue la infancia de la reina Isabel II y la cercana relación con su padre
Realeza
Así fue la infancia de la reina Isabel II y la cercana relación con su padre
Septiembre 11, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez