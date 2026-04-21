Carlos III rinde homenaje a su mamá, la reina Isabel II en su centenario

Mediante un emotivo mensaje televisado, en el que la recordó como una figura clave en la historia contemporánea británica. La conmemoración marca los 100 años del natalicio de la monarca, quien falleció en septiembre de 2022 tras más de siete décadas en el trono.

En su discurso, el monarca destacó que Isabel II “se mantuvo constante, inquebrantable y totalmente dedicada al pueblo”, subrayando el impacto que tuvo en millones de personas durante su largo reinado. Asimismo, Carlos III evocó valores transmitidos por su madre, como la importancia del servicio público y la confianza en que “el bien siempre triunfará”, ideas que aseguró compartir plenamente.

El homenaje se enmarca en una serie de actos oficiales organizados en el Reino Unido, que incluyen recepciones en el Palacio de Buckingham, exposiciones conmemorativas y proyectos como la construcción de un memorial permanente en honor a la reina. Estas actividades buscan resaltar el legado histórico de Isabel II, considerada un símbolo de estabilidad institucional durante profundas transformaciones políticas y sociales.

Además del mensaje institucional, la familia real británica ha participado en distintos gestos simbólicos para mantener viva la memoria de la monarca. Entre ellos destacan eventos con organizaciones vinculadas a sus causas y homenajes que reflejan su estilo personal y su cercanía con la ciudadanía, elementos que definieron su imagen pública a lo largo de su reinado.