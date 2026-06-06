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¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no asistieron a la boda de Peter Phillips?

Mientras gran parte de la familia real británica se reunió en Gloucestershire para celebrar el enlace de Peter Phillips y Harriet Sperling, la ausencia de los duques de Sussex llamó la atención de los observadores reales.

Junio 06, 2026 • 
Tania Franco
¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no asistieron a la boda de Peter Phillips?

Getty Images: (Photo by Samir Hussein/WireImage).

La boda de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y nieto mayor de la reina Isabel II, con Harriet Sperling reunió este fin de semana a varios miembros destacados de la familia real británica. Entre los asistentes estuvieron el rey Carlos III, la reina Camila y los príncipes de Gales, William y Kate Middleton. Sin embargo, la ausencia de Harry y Meghan Markle no pasó desapercibida.

¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no asistieron a la boda de Peter Phillips?

Chris Jackson/Getty Images

¿Por qué Harry y Meghan no estuvieron en la celebración?

De acuerdo con diversos reportes de la prensa británica, los duques de Sussex no asistieron a la ceremonia celebrada en Gloucestershire, Inglaterra. Aunque la pareja reside actualmente en California, la razón de su ausencia habría ido más allá de cuestiones logísticas.

¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no asistieron a la boda de Peter Phillips?

(Photo by Chris Jackson/Getty Images)

Según medios como Town & Country Magazine, Harry y Meghan no figuraron entre los invitados al enlace de Peter Phillips y Harriet Sperling. La ausencia ha vuelto a poner el foco sobre las tensiones que persisten dentro de la familia real británica desde la salida de Harry y Meghan de sus funciones reales en 2020.

¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no asistieron a la boda de Peter Phillips?

Getty Images.

Peter Phillips mantiene una relación cercana con el príncipe William y ha permanecido alejado de las controversias públicas que han rodeado a los duques de Sussex en los últimos años. Diversos reportes señalan que el contacto entre Harry y Peter se ha reducido considerablemente con el paso del tiempo.

¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no asistieron a la boda de Peter Phillips?

(Photo by Chris Jackson/Getty Images)

Pese a las ausencias, la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del año para la realeza británica. La ceremonia reunió a varias generaciones de los Windsor y marcó un nuevo capítulo en la vida del hijo de la princesa Ana.

Meghan Markle Príncipe Harry Kate Middleton Príncipe William Princesa Ana
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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