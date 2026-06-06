¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no asistieron a la boda de Peter Phillips?

La boda de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y nieto mayor de la reina Isabel II, con Harriet Sperling reunió este fin de semana a varios miembros destacados de la familia real británica. Entre los asistentes estuvieron el rey Carlos III, la reina Camila y los príncipes de Gales, William y Kate Middleton. Sin embargo, la ausencia de Harry y Meghan Markle no pasó desapercibida.

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¿Por qué Harry y Meghan no estuvieron en la celebración?

De acuerdo con diversos reportes de la prensa británica, los duques de Sussex no asistieron a la ceremonia celebrada en Gloucestershire, Inglaterra. Aunque la pareja reside actualmente en California, la razón de su ausencia habría ido más allá de cuestiones logísticas.

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Según medios como Town & Country Magazine, Harry y Meghan no figuraron entre los invitados al enlace de Peter Phillips y Harriet Sperling. La ausencia ha vuelto a poner el foco sobre las tensiones que persisten dentro de la familia real británica desde la salida de Harry y Meghan de sus funciones reales en 2020.

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Peter Phillips mantiene una relación cercana con el príncipe William y ha permanecido alejado de las controversias públicas que han rodeado a los duques de Sussex en los últimos años. Diversos reportes señalan que el contacto entre Harry y Peter se ha reducido considerablemente con el paso del tiempo.

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Pese a las ausencias, la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del año para la realeza británica. La ceremonia reunió a varias generaciones de los Windsor y marcó un nuevo capítulo en la vida del hijo de la princesa Ana.