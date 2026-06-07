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Las Kardashian llegan al Gran Premio de Mónaco para apoyar a Lewis Hamilton

El glamour de Hollywood y la emoción de la Fórmula 1 se fusionaron este fin de semana durante el GP de la F1

Junio 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Kim Kardashian y Khloé Kardashian fueron vistas en el circuito apoyando al piloto británico Lewis Hamilton, actual integrante de la escudería Ferrari. Las hermanas llegaron a Montecarlo acompañadas por su círculo cercano y captaron la atención de los fotógrafos y aficionados.

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Getty

Kim fue vista en el paddock de Ferrari y en las zonas exclusivas del circuito siguiendo de cerca la sesión de clasificación, en la que Hamilton consiguió el tercer puesto de salida para la carrera.

Para la ocasión, Kim apostó por un look compuesto por un top negro de encaje transparente combinado con jeans de corte amplio, lentes oscuros y zapatillas negras, mientras que Khloé lució un conjunto totalmente negro que complementó con accesorios dorados. Ambas destacaron entre las celebridades presentes en uno de los eventos más exclusivos del calendario deportivo.

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Getty

La presencia de las Kardashian en Mónaco también alimentó el interés mediático en la relación entre Kim y Hamilton, quienes han sido vinculados sentimentalmente desde principios de 2026. En las últimas semanas, la empresaria compartió imágenes junto al siete veces campeón del mundo, mientras que ambos han sido vistos juntos en diversos destinos internacionales.

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Kim Kardashian Gran Premio de Mónaco Formula 1 Lewis Hamilton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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