Las Kardashian llegan al Gran Premio de Mónaco para apoyar a Lewis Hamilton

Kim Kardashian y Khloé Kardashian fueron vistas en el circuito apoyando al piloto británico Lewis Hamilton, actual integrante de la escudería Ferrari. Las hermanas llegaron a Montecarlo acompañadas por su círculo cercano y captaron la atención de los fotógrafos y aficionados.

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Kim fue vista en el paddock de Ferrari y en las zonas exclusivas del circuito siguiendo de cerca la sesión de clasificación, en la que Hamilton consiguió el tercer puesto de salida para la carrera.

Para la ocasión, Kim apostó por un look compuesto por un top negro de encaje transparente combinado con jeans de corte amplio, lentes oscuros y zapatillas negras, mientras que Khloé lució un conjunto totalmente negro que complementó con accesorios dorados. Ambas destacaron entre las celebridades presentes en uno de los eventos más exclusivos del calendario deportivo.

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La presencia de las Kardashian en Mónaco también alimentó el interés mediático en la relación entre Kim y Hamilton, quienes han sido vinculados sentimentalmente desde principios de 2026. En las últimas semanas, la empresaria compartió imágenes junto al siete veces campeón del mundo, mientras que ambos han sido vistos juntos en diversos destinos internacionales.