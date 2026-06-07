Los reyes de España y sus hijas reciben al Papa León XIV en una histórica visita oficial

Se trata de la primera visita apostólica del pontífice a España y la primera de un Papa en los últimos 15 años. La ceremonia de bienvenida se desarrolló en la Plaza de la Armería, donde el Papa fue recibido con honores de Estado. Tras su llegada, el pontífice saludó a los integrantes de la Familia Real española antes de participar en el acto protocolario que incluyó la interpretación de los himnos de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano, así como una revista a la guardia de honor.

La presencia de la princesa Leonor y de la infanta Sofía tuvo un significado especial, ya que ambas participaron por primera vez en la recepción oficial de un Papa extranjero en el Palacio Real. Las jóvenes saludaron al Santo Padre siguiendo el protocolo establecido para este tipo de encuentros institucionales.

Posteriormente, el Papa León XIV sostuvo un encuentro privado con los reyes al interior del Palacio Real, además de reunirse con autoridades españolas encabezadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Durante su discurso oficial, el pontífice hizo un llamado a fortalecer el diálogo, la paz y la convivencia, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de la polarización social.

La visita de León XIV ha sido considerada histórica tanto por su relevancia diplomática como religiosa. Se trata del primer viaje de un Papa a España desde 2011 y contempla actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, donde el pontífice desarrollará encuentros con jóvenes, representantes de la cultura y sectores vulnerables de la sociedad.