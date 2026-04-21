Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

El Diablo Viste a la Moda 2 inicia una nueva era con Lady Gaga en Nueva York

La esperada secuela reunió a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en una premiere llena de moda, nostalgia y una banda sonora encabezada por Lady Gaga

Abril 20, 2026 • 
Tania Franco
El Diablo Viste a la Moda 2 inicia una nueva era con Lady Gaga en Nueva York

Getty Images.

La industria de la moda y el cine se dieron cita en Nueva York para la premiere mundial de El Diablo Viste a la Moda 2, una de las secuelas más esperadas de los últimos años. El evento, realizado en el Lincoln Center, reunió a las estrellas que marcaron a toda una generación y celebró el regreso de una historia que redefinió la relación entre moda y cultura pop.

El Diablo Viste a la Moda 2 estrena en Nueva York - Anne Hathaway y Emily Blunt

Getty Images.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci desfilaron por la alfombra roja en un esperado reencuentro que desató la emoción de fans y prensa. La química entre el elenco se mantuvo intacta, recordando por qué la primera entrega se convirtió en un referente del cine contemporáneo.

El Diablo Viste a la Moda 2 inicia una nueva era con Lady Gaga en Nueva York

Getty Images.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de Lady Gaga, quien no solo asistió al evento, sino que también está a cargo del tema principal de esta nueva entrega“Runway”, que combina ritmos de house, ballroom y hip-hop, es una colaboración con la rapera Doechii.

El Diablo Viste a la Moda 2 - Anne Hathaway

Getty Images.

Con una narrativa renovada y una apuesta musical encabezada por Lady Gaga, El Diablo Viste a la Moda 2 se posiciona como uno de los estrenos más relevantes del año.

Anne Hathaway Meryl Streep lady gaga
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
¡El momento más emotivo! Justin Bieber sube a Billie Eilish con “One Less Lonely Girl” en Coachella 2026
Entretenimiento
¡El sueño belieber! Justin Bieber sube a Billie Eilish con “One Less Lonely Girl” en Coachella 2026
Abril 19, 2026
 · 
Tania Franco
¡Feliz cumpleaños, Luis Miguel! ¿Con quién festeja "El Sol" sus 54 años?
Entretenimiento
Luis Miguel cumple 56 años: estas son sus 10 canciones más escuchadas en Spotify
Abril 19, 2026
 · 
Tania Franco
fernanda-castillo-alfonso-herrera.jpeg
Entretenimiento
De qué trata la serie “La Casa de los Espíritus” y cuándo se estrena
Abril 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
camila fernandez.jpg
Entretenimiento
Camila Fernández es hospitalizada de emergencia
Abril 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
michelle-salas-luis-miguel-1200x675.jpg
Entretenimiento
Michelle Salas envió un mensaje cómplice a Luis Miguel: qué le dijo
La joven influencer compartió momentos en un evento que le recordaron los efectos usados en los conciertos de su padre Luis Miguel
Febrero 13, 2024
 · 
Laura Reyes
america-alejandro-camila-fernandez-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es y a qué se dedica a América Fernández, la hija bajo perfil de Alejandro Fernández
La joven hija del Potrillo se mantiene en un bajo perfil pero no está totalmente alejada de la música
Septiembre 19, 2024
 · 
Laura Reyes
Ellos son los hijos de Lupita D'Alessio ¿a qué se dedican actualmente.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Lupita D’Alessio ¿a qué se dedican actualmente?
Lupita D’Alessio tiene tres hijos, conócelos aquí
Marzo 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García