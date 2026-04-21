El Diablo Viste a la Moda 2 inicia una nueva era con Lady Gaga en Nueva York

La industria de la moda y el cine se dieron cita en Nueva York para la premiere mundial de El Diablo Viste a la Moda 2, una de las secuelas más esperadas de los últimos años. El evento, realizado en el Lincoln Center, reunió a las estrellas que marcaron a toda una generación y celebró el regreso de una historia que redefinió la relación entre moda y cultura pop.

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Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci desfilaron por la alfombra roja en un esperado reencuentro que desató la emoción de fans y prensa. La química entre el elenco se mantuvo intacta, recordando por qué la primera entrega se convirtió en un referente del cine contemporáneo.

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Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de Lady Gaga, quien no solo asistió al evento, sino que también está a cargo del tema principal de esta nueva entrega“Runway”, que combina ritmos de house, ballroom y hip-hop, es una colaboración con la rapera Doechii.

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Con una narrativa renovada y una apuesta musical encabezada por Lady Gaga, El Diablo Viste a la Moda 2 se posiciona como uno de los estrenos más relevantes del año.