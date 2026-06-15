Ester Expósito y el príncipe Alberto de Mónaco coinciden en la inauguración del Festival de TV en Montecarlo

Expósito, una de las figuras españolas con mayor proyección internacional en la industria audiovisual, asistió como invitada especial al certamen, considerado uno de los encuentros televisivos más importantes de Europa.

Durante la ceremonia, el príncipe Alberto fue el encargado de entregarle el International Golden Nymph Award, un galardón que reconoce su trayectoria y creciente influencia en el panorama audiovisual internacional.

El encuentro entre la actriz madrileña y el jefe de Estado monegasco se produjo en el marco de una velada que reunió a representantes de la televisión, el cine y la cultura de distintos países.

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Tras recibir el reconocimiento, Expósito agradeció la distinción y posó junto al príncipe Alberto ante los medios acreditadas. Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en medios internacionales y redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la gala.

Para la ocasión, Ester apostó por un estilismo de inspiración romántica y sofisticada para la gala, un diseño de archivo de la diseñadora española Teresa Helbig.