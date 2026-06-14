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Jorge Blanco y Stephie Camarena comparten la dolorosa pérdida de su bebé con un emotivo mensaje

La pareja anunció la noticia a través de redes sociales y agradeció el apoyo recibido mientras atraviesan su proceso de duelo

Junio 14, 2026 • 
Tania Franco
Jorge Blanco y Stephie Camarena comparten la dolorosa pérdida de su bebé con un emotivo mensaje

IG: Stephie Caire - Jorge Blanco.

Jorge Blanco y Stephie Camarena conmovieron a sus seguidores al compartir una desgarradora publicación en la que revelaron la pérdida de su bebé. A través de sus redes sociales, la pareja dedicó un emotivo mensaje a su hijo, a quien describieron como un pequeño ser que llegó para transformar sus vidas, aunque su tiempo con ellos fue breve.

“Aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros”, escribieron. En el texto, Jorge y Stephie expresaron que continuarán aprendiendo de su bebé, celebrándolo y amándolo para siempre, al tiempo que agradecieron haber tenido la oportunidad de convertirse en sus padres.

“Ahora somos papás de un angelito”

La pareja reconoció que atravesar esta pérdida ha sido difícil de comprender, pero aseguraron encontrar consuelo en la huella que su hijo dejó en sus vidas. “Nos cambiaste la vida para siempre y te agradecemos profundamente habernos elegido como tus papis. Ahora somos papás de un angelito que es nuestro orgullo y motivación”, compartieron en su mensaje, que rápidamente recibió miles de muestras de apoyo por parte de amigos, colegas y seguidores.

Piden respeto y privacidad durante su duelo

Además de agradecer el cariño recibido, Jorge Blanco y Stephie Camarena solicitaron comprensión mientras atraviesan este momento tan delicado. La pareja explicó que, debido a sus compromisos profesionales, continuarán asistiendo a algunos eventos públicos, aunque prefieren mantener la situación en el ámbito privado.

“Gracias por todas sus muestras de cariño. En este momento también agradecemos el respeto a nuestra privacidad, nuestro espacio y nuestro proceso para sanar”, señalaron. La publicación ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde cientos de personas les han enviado mensajes de apoyo y fortaleza en medio de esta difícil pérdida.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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