¿Quién es el niño que cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 sigue regalando postales memorables. Durante la Parade of Nations previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles, Katy Perry cautivó a los asistentes al aparecer sobre el escenario acompañada de un niño, con quien compartió un entrañable momento mientras interpretaba parte de su presentación.
Uno de los momentos más comentados de la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos fue la aparición de un niño junto a Katy Perry durante la interpretación de “Wonder”. Se trata de Tius Luka, un joven cantante que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a su talento vocal y cuya participación fue confirmada previamente por la propia artista. La emotiva presentación formó parte de la Parade of Nations previa al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles.
La participación de Katy Perry formó parte de las celebraciones previas al encuentro del Grupo D, en una jornada que reunió música, espectáculo y futbol ante miles de asistentes.