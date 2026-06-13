¿Quién es el niño que cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 sigue regalando postales memorables. Durante la Parade of Nations previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles, Katy Perry cautivó a los asistentes al aparecer sobre el escenario acompañada de un niño, con quien compartió un entrañable momento mientras interpretaba parte de su presentación.

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Uno de los momentos más comentados de la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos fue la aparición de un niño junto a Katy Perry durante la interpretación de “Wonder”. Se trata de Tius Luka, un joven cantante que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a su talento vocal y cuya participación fue confirmada previamente por la propia artista. La emotiva presentación formó parte de la Parade of Nations previa al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles.

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La participación de Katy Perry formó parte de las celebraciones previas al encuentro del Grupo D, en una jornada que reunió música, espectáculo y futbol ante miles de asistentes.