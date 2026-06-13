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¿Quién es el niño que cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?

La cantante estadounidense protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles

Junio 12, 2026 • 
Tania Franco
Katy Perry roba miradas en el Mundial 2026 con un conmovedor gesto sobre el escenario

Richard Heathcote/Getty Images

La inauguración del Mundial 2026 sigue regalando postales memorables. Durante la Parade of Nations previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles, Katy Perry cautivó a los asistentes al aparecer sobre el escenario acompañada de un niño, con quien compartió un entrañable momento mientras interpretaba parte de su presentación.

¿Quién es el niño que cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?

Harry How/Getty Images

Uno de los momentos más comentados de la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos fue la aparición de un niño junto a Katy Perry durante la interpretación de “Wonder”. Se trata de Tius Luka, un joven cantante que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a su talento vocal y cuya participación fue confirmada previamente por la propia artista. La emotiva presentación formó parte de la Parade of Nations previa al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles.

¿Quién es el niño que cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?

Matt McNulty - FIFA/FIFA via Getty Images

La participación de Katy Perry formó parte de las celebraciones previas al encuentro del Grupo D, en una jornada que reunió música, espectáculo y futbol ante miles de asistentes.

Katy Perry
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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