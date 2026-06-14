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Los colores ideales para crear un espacio de trabajo cómodo, inspirador y funcional en casa

Los expertos en diseño coinciden en que la elección de la paleta de colores adecuada puede ayudar a crear un ambiente de trabajo más cómodo, inspirador y funcional.

Junio 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los colores ideales para crear un espacio de trabajo cómodo, inspirador y funcional en casa

Los colores ideales para crear un espacio de trabajo cómodo, inspirador y funcional en casa

Getty Images

El auge del trabajo remoto ha convertido distintos espacios del hogar en una extensión de la oficina, muchas personas han adaptado un rincón de la sala, el comedor o una habitación para trabajar desde casa; sin embargo, más allá del mobiliario, es fundamental diseñar un entorno adecuado.

El color juega un papel clave en la decoración de una oficina, ya que puede influir en el estado de ánimo, la concentración y la productividad, pues mientras algunos tonos transmiten calma y serenidad, otros aportan energía y dinamismo, por lo que elegir la paleta adecuada es fundamental para crear un espacio de trabajo cómodo y funcional.

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¿Por qué es importante elegir un color con intención para tu oficina en casa?

Al decorar una oficina en casa, es fundamental elegir colores que reflejen el ambiente que se desea crear, ya sea relajante, sereno o estimulante, pues debido a que se pasan muchas horas trabajando en este espacio, la paleta de colores debe favorecer la concentración, el confort y la productividad.

La clave está en analizar las sensaciones que transmite cada tono antes de tomar una decisión.

Los mejores colores para la oficina

El mejor color para una oficina en casa será aquel que combine funcionalidad y bienestar, para crear un entorno donde trabajar resulte tan agradable como eficiente.

Blancos y neutros

Los tonos como el blanco, el beige, el gris suave y los colores arena, también son una apuesta segura, estas tonalidades crean una sensación de amplitud y orden, además de servir como base para incorporar elementos decorativos que aporten personalidad al entorno.

Verde

El verde se ha convertido en uno de los tonos favoritos para los espacios de trabajo en casa por su conexión con la naturaleza, que además transmite equilibrio y reduce la sensación de estrés.

Además, es un color agradable para la vista, ideal para quienes pasan muchas horas frente a una pantalla.

Los colores ideales para crear un espacio de trabajo cómodo, inspirador y funcional en casa

Los colores ideales para crear un espacio de trabajo cómodo, inspirador y funcional en casa

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Azul

El azul es uno de los colores más utilizados en oficinas y espacios de estudio, pues está asociado con la calma, la confianza y la productividad, ayuda a mantener la mente enfocada durante largas jornadas laborales.

Los tonos más claros aportan serenidad, mientras que los más profundos añaden elegancia y profesionalismo.

Amarillo

Para quienes buscan estimular la creatividad, los expertos sugieren incorporar pequeños acentos en amarillo, ya que se relaciona con la energía, el optimismo y la innovación, aunque recomiendan utilizarlo con moderación para evitar que resulte excesivamente estimulante.

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