Vive la magia del National Cherry Blossom Festival en Washington, DC

Por: Mariana Mijares. Cada primavera, Washington, DC se viste de gala para recibir a más de 1.5 millones de visitantes que llegan para admirar la deslumbrante floración de los cerezos y participar en el icónico National Cherry Blossom Festiva l (Festival Nacional de los Cerezos en Flor) del 20 de marzo al 13 de abril.

Este evento que combina cultura, historia y entretenimiento, celebra la amistad entre Japón y Estados Unidos y es una muy buena razón para visitar la capital en esta temporada*.

Ubicado entre el río Potomac y el canal de Washington, el lugar más popular para admirar los cerezos en flor es Tidal Basin, que resulta ideal para capturar fotos junto a los monumentos de Jefferson, Franklin Delano Roosevelt y Martin Luther King Jr. La mayoría de los cerezos se encuentran aquí y a lo largo de la costa del parque East Potomac, hasta Hains Point.

Cerezos que florecen amistad

El National Cherry Blossom Festival tiene sus raíces en 1912, cuando el alcalde de Tokio: Yukio Ozaki, donó 3,000 cerezos como símbolo de amistad entre ambas naciones.

Previamente, se había recibido una donación de 2,000 árboles en 1910, pero fue quemada por orden del presidente William Howard Taft pues insectos y enfermedades habían afectado el obsequio. Tras enterarse de la situación del primer lote, el alcalde japonés envió otros 3,000 árboles a Washington, DC dos años después.

Muchas primeras damas; entre ellas Mamie Eisenhower, Lady Bird Johnson, Hillary Clinton y Laura Bush, han conmemorado oficialmente la floración de los cerezos. También, el 27 de marzo de 2012, Michelle Obama plantó un cerezo para conmemorar el centenario de la floración.

Lo que comenzó como un gesto diplomático se ha transformado en un evento de cuatro semanas que honra esta conexión cultural. Tanto en el emblemático Tidal Basin (epicentro del festival) que se pinta por completo de rosa, como en los vecindarios circundantes, podrás además disfrutar de instalaciones artísticas, ofertas gastronómicas y desfiles que capturan el espíritu de la primavera en Washington, DC.

Eventos imperdibles

El Festival no se limita a celebrar la belleza de los árboles en flor; es una vibrante experiencia cultural de cuatro semanas que abarca una variedad de emocionantes eventos. Entre estos destacan la Ceremonia de Apertura, el Festival de Papalotes en Flor (Blossom Kite Festival), Petalpalooza, el desfile anual, el Festival Callejero Japonés Sakura Matsuri y la Fiesta de la Corbata Rosa (Pink Tie Party). Cada uno brinda la oportunidad de vivir los colores de la primavera en Washington, DC, mientras se honra la conexión cultural entre Estados Unidos y Japón.

El Desfile Nacional de los Cerezos en Flor (National Cherry Blossom Festival Parade) recorre la emblemática Constitution Avenue, llenándola de color y energía. Con globos gigantes, carrozas decorativas, bandas de música de todo el país y actuaciones de artistas reconocidos, el desfile se convierte en una explosión de música que celebra la llegada de la primavera.

El Festival Callejero Japonés (también conocido como Sakura Matsuri), es una invitación a sumergirse en la riqueza cultural de Japón. Este evento, el más grande de su tipo en Estados Unidos, ofrece una experiencia inmersiva con actuaciones de J-Pop, artes marciales, exhibiciones culturales y tecnológicas, así como una gran oferta gastronómica que refleja la tradición y modernidad del País del Sol Naciente.

La Fiesta del Té Blossom (Blossom Tea Party) es un evento diseñado para los adultos mayores. Este elegante encuentro celebra la historia japonesa a través de la degustación de ricas infusiones, acompañadas de enriquecedoras conversaciones.

El Festival de Papalotes en Flor (Blossom Kite Festival) transforma los terrenos del Monumento a Washington en un espectáculo visual sin igual. Los cielos se llenan de color con cometas de diferentes formas y tamaños, mientras puedes presenciar competencias, talleres y demostraciones de expertos. Es ideal para familias, amigos y entusiastas de las cometas.

Finalmente, Petalpalooza ofrece una celebración frente al río que combina música en vivo, arte interactivo y una atmósfera festiva. El día culmina con un espectáculo de fuegos artificiales, para cerrar con broche de oro.

Planifica tu visita

Aerolíneas como Aeroméxico, Delta y United ofrecen vuelos directos a Washington, DC. En cuanto a alojamiento, los hoteles asociados al festival ofrecen paquetes que incluyen atractivos descuentos, cocteles inspirados en los cerezos y más. Reserva con antelación para aprovechar estas ofertas.

Para llegar a Tidal Basin, es recomendable usar el Metro de las líneas Azul, Naranja o Plateada y descender en la estación Smithsonian. Desde allí, una caminata de 20 minutos te llevará al área principal del festival. Si prefieres otras opciones, las rutas de Metrobus 32 y 36 te dejarán cerca del National Mall.

¿Cuándo florecen los cerezos?

La floración de los cerezos varía cada año y depende de factores como el clima, pero en los últimos cinco años, el pico de floración —cuando el 70% de las flores están abiertas— suele ocurrir en la segunda mitad de marzo, como en 2024, cuando se alcanzó el 17 de marzo. Este periodo puede durar hasta 14 días.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) predice el pico anualmente y publica actualizaciones en su sitio web, aunque las predicciones más precisas solo suelen ser posibles con 10 días de antelación. Para disfrutar de la experiencia completa, planifica tu visita durante los días de máxima floración.

Primavera en la capital

El mes de marzo en Washington, DC ofrece una gran mezcla de eventos culturales, deportivos y teatrales. Los fanáticos de los deportes podrán ver los juegos de la NHL de los Washington Capitals. Los entusiastas del baloncesto pueden asistir a los emocionantes enfrentamientos de la NBA de los Washington Wizards en el Capital One Arena.

Los amantes del teatro podrán ver Sister Act en el Ford’s Theatre, basada en la exitosa película o The Age of Innocence en el Arena Stage, que da vida a la novela clásica de Edith Wharton. Para un toque latino, hay que agendar In the Heights, de Lin-Manuel Miranda, el creador de Hamilton, en el Signature Theatre.

El Mes de la Historia de la Mujer ocupa un lugar central en marzo, con eventos y exhibiciones que celebran los logros de las mujeres. Explora el Museo Nacional de Mujeres en las Artes o apoya empresas de mujeres en toda la ciudad. Las ofertas y descuentos de primavera garantizan algo para cada presupuesto, haciendo de la primavera un momento inolvidable para experimentar la capital del país.

