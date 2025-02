Shakira eliminó a Gerard Piqué de una de sus canciones más famosas: así suena la nueva versión

Shakira ha dado mucho de qué hablar con los conciertos de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, no solo por el increíble espectáculo y el talento que desborda en cada show, también por los dardos que le ha lanzado a su ex, Gerard Piqué, y hasta a Clara Chía.

Durante los casi 12 años de relación que la colombiana tuvo con el exfutbolista, le dedicó varias canciones y lo incluyó en algunos de sus temas más famosos, como ‘La Bicicleta’, tema que canta a dueto con Carlos Vives, sin embargo, la barranquillera está decidida a eliminar todo rastro de su vida pasada junto a su ex de su música.

Así suena ahora ‘La Bicicleta’ sin mencionar a Gerard Piqué

Shakira ha incluído ‘La Bicicleta’ en el repertorio de su concierto, pero sin mencionar a Gerard Piqué. La canción originalmente decía: “Lleva, llévame en tu bicicleta, Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, Después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Esta estrofa, la cual se encuentra en el cierre de la canción, expresaba el interés de la artista por enseñarle a su entonces pareja uno de sus lugares favoritos de Colombia, el Parque Nacional Natural Tayrona, y también hace referencia a la ciudad natal del presidente de la Kings League, donde vivieron como pareja por diez años.

Sin embargo, la nueva versión ahora dice: “Lleva, llévame en tu bicicleta, Pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en Chancleta. Que si a ‘ese tipo’ tú le muestras el Tayrona, Después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Carlos Vives respalda el cambio de Shakira en ‘La Bicicleta’

El 28 de octubre de 2023, Carlos Vives dio un concierto por su gira ‘El Tour de los 30’, donde su amiga y compatriota, Shakira, entró de sorpresa al escenario para cantar a dueto ‘La Bicicleta’.

Desde ese entonces, la cantante cambió la letra de dicha canción para eliminar a Gerard Piqué de la letra y solo dejar “si a ese tipo”.

Carlos Vives publicó en YouTube dicho dueto en vivo con el cambio de letra incluído, además, de acuerdo con sus fans en redes sociales, el intérprete de 63 años también canta así este tema en sus conciertos, con cambio incluído.

Shakira cambia la letra de ‘Don’t Bother’ en sus conciertos

‘La Bicicleta’ no es la única canción que Shakira ha modificado para lanzarle algunos dardos al padre de sus hijos, pues su tema ‘Don’t Bother’ también ha tenido varios cambios.

Esta canción, lanzada hace 20 años en su álbum ‘Oral Fixation Vol. 2’, dice originalmente: “Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista/ si vinieras conmigo, por supuesto/ Me limaría las uñas para que no te hagan daño”.

Sin embargo, en la versión que cantó en su concierto ahora dice: “Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista/ Solo para estar contigo, por supuesto/ Y me limé las uñas para que no te hicieran daño…”

Además, en la versión original canta: “Y perdería esos kilos/ aprendería sobre fútbol si eso te hiciera quedarte/ pero no lo harás, no lo harás”.

Mientras que la nueva versión dice: “Y perdí esos kilos/ aprendí sobre fútbol / solo para que te quedaras/ pero no lo hiciste y no lo harás”.

“Ella comparte tus estúpidos amigos; ella trabaja para ti gratis, no la hagas perder la cabeza, ella es más de lo que mereces, y sigue sin ser mejor que yo”.

¿Dónde está Gerard Piqué?

Hace algunas semanas se reportó que Gerard Piqué se había mudado a Miami para cuidar de sus hijos, sin embargo, después de que Shakira fue hospitalizada en Perú el 16 de febrero, sus hijos, Milan y Sasha llegaron a dicho país para acompañar a su mamá y luego llegaron juntos a Colombia, donde la cantante también tiene varios conciertos programados.

Un día después de la hospitalización de Shakira, el 17 de febrero, se dio a conocer que Gerard Piqué estaba en Marruecos, pues él mismo compartió una fotografía junto a un amigo en sus historias de Instagram. Pero, aunque sí atendió algunos asuntos de trabajo, también fue captado junto a Clara Chía en un partido de fútbol.