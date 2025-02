Shakira le envía una fuerte indirecta a Gerard Piqué en sus conciertos con este VIDEO

Shakira sigue impactando con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, sin embargo, ha llamado la atención uno de sus videos proyectado durante sus conciertos, pues algunos aseguran que es una forma indirecta de referirse a su separación con Gerard Piqué.

El clip ha sido retomado por algunos de sus fans que han asistido a sus shows y compartido en redes sociales, lo que ha generado opiniones de todo tipo, sobre todo de amor y apoyo a la cantante colombiana.

Aunque nunca se menciona el nombre de Gerard Piqué durante la proyección del video, para el público ha quedado más que claro que retrata el final de su relación y cómo la intérprete de ‘Hips don’t lie’ ha tenido que salir adelante con sus hijos.

¿Cómo es el video de Shakira que, aseguran, hace referencia a Gerard Piqué?

Se trata de unos visuales donde se muestra a un lobo dejando atrás a su familia, compuesta por una loba y sus dos cachorros, en medio de un bosque lluvioso y oscuro.

Poco a poco la loba y sus cachorros vuelven a ser felices y sale el sol. Se ve cómo ella cuida de los pequeños y logran salir adelante, juntos sin ayuda del lobo que los dejó.

Cuando termina este video aparece Shakira en medio del escenario interpretando su tema ‘Acróstico’, el cual canta junto a sus hijos, Milan y Sasha, quienes también aparecen en las pantallas.

Para muchos, el lobo que abandona a su familia es Gerard Piqué, pues su relación terminó en 2022, en medio de rumores de infidelidad por parte de él con Clara Chía, su actual pareja. Mientras que la loba protegiendo a sus dos cachorros refleja la lucha de Shakira por salir adelante con sus dos hijos pequeños.

Algunos internautas acusan a la cantante de “no poder superar” a su ex, sin embargo, han sido muchos más los que han salido en su defensa, señalando que ella no llora por un hombre, solo quiere demostrar que una mujer sola y herida puede salir adelante con sus hijos y empoderarse, mensaje que le ha llegado profundamente a millones de sus fans.

“¿Es tan difícil entender? Ella no sufre como mujer, sufre como una madre por sus hijos. Es Shakira, pero también es humana, siente como cualquier mujer o madre”; “Shakira marcó mi niñez, mi adolescencia y mi etapa de madre”; “Shakira solo hizo un homenaje a madres que salen sola adelante, a pesar de lo lastimada que estás, porque los hijos son esa fuerza”; “Mientras yo viva, Piqué siempre tendrá un hater”; “Cuando van a entender que la tristeza no es por el hombre, es por la familia que querías para tu hijos la que se rompe y duele”, fueron algunos comentarios.

Otra indirecta de Shakira para Gerard Piqué

Pero esa no fue la única indirecta a Gerard Piqué, pues otro momento que causó revuelo fue cuando Shakira cantó ‘Don’t Bother’ donde cambió algunos versos, lo cual fue considerado por muchos de sus seguidores como una indirecta para el presidente de la Kings League.

Esta canción, lanzada hace 20 años en su álbum ‘Oral Fixation Vol. 2’, dice originalmente: “Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista/ si vinieras conmigo, por supuesto/ Me limaría las uñas para que no te hagan daño”.

Sin embargo, en la versión que cantó en su concierto ahora dice: “Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista/ Solo para estar contigo, por supuesto/ Y me limé las uñas para que no te hicieran daño…”

Además, en la versión original canta: “Y perdería esos kilos/ aprendería sobre fútbol si eso te hiciera quedarte/ pero no lo harás, no lo harás”.

Mientras que la nueva versión dice: “Y perdí esos kilos/ aprendí sobre fútbol / solo para que te quedaras/ pero no lo hiciste y no lo harás”.

“Ella comparte tus estúpidos amigos; ella trabaja para ti gratis, no la hagas perder la cabeza, ella es más de lo que mereces, y sigue sin ser mejor que yo”.

El dardo de Shakira para Clara Chía

Shakira también le envió un poderoso dardo a Clara Chía, pues en la pantalla gigante se proyectaron los ‘10 Mandamientos de una Loba’, principios que representan la sororidad y empoderamiento femenino.

Sin embargo, este mensaje venía cargado con una fuerte indirecta en contra de Clara Chía, pues el noveno mandamiento dice: “Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinas”, y la colombiana agregó, con un tono juguetón y de complicidad con sus fans, "¡Claramente!”, dejando en el aire un mensaje que no pasó desapercibido para el público.

Esto es un guiño a su canción con Bizarrap en la que hace un fuerte descargo sobre su ruptura con Gerard Piqué, donde no solo hace alusión al ex futbolista, también a su nueva novia y hasta a los papás del exdeportista. “Tiene nombre de persona buena/ Clara-mente no es como suena”, dice el tema ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ haciendo referencia a Clara Chía.