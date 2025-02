¿Cuál es la indirecta que Shakira le envió a Clara Chía en su concierto? El poderoso dardo del que hablan todos

Shakira arrancó con tremendo éxito su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ en Brasil, donde deslumbró con su talento y un espectacular show, pero no estuvo exenta de polémica, pues le lanzó una indirecta a Clara Chía, la actual novia de su ex, Gerard Piqué.

El espectáculo de dos horas y media fue un despliegue de tecnología, luces, y efectos visuales de última generación, así como una loba gigante y dos pantallas gigantes en las cuales se proyectaron los ‘10 Mandamientos de una Loba’, principios que representan la sororidad y empoderamiento femenino.

Sin embargo, este mensaje venía cargado con un poderoso dardo en contra de Clara Chía, pues el noveno mandamiento dice: “Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinas”, y la colombiana agregó, con un tono juguetón y de complicidad con sus fans, "¡Claramente!”, dejando en el aire una indirecta que no pasó desapercibida para el público.

Esto es un guiño a su canción con Bizarrap en la que hace un fuerte descargo sobre su ruptura con Gerard Piqué, donde no solo hace alusión al ex futbolista, también a su nueva novia y hasta a los papás del exdeportista.

“Tiene nombre de persona buena/ Clara-mente no es como suena”, dice el tema ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ haciendo referencia a Clara Chía.

The 10 Commandments of a She-Wolf! 🐺 ¡Los 10 Mandamientos de una Loba! #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/2Zk7AMgc86 — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) February 12, 2025

Los “10 mandamientos de las Lobas”, según Shakira

Estos son los ‘10 mandamientos de las Lobas’ que se presentaron en el concierto de Shakira, con un guiño muy especial a su expareja y su nueva novia:

Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo No pedirás permiso para ser tú misma Bailarás y cantarás cuando necesites curarte Aullar, porque nadie puede silenciar Una loba no ataca, se defiende Una loba no compite con otras lobas, se ayudan entre ellas No reprimirás tu naturaleza salvaje Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga Las lobas no codiciarás las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente! Una loba es una loba por siempre

68 thousand souls tonight ❤️ Thank you São Paulo for a dream night! Obrigada Brasil por um começo de tourne inesquecível!! #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/n4V27jPj4D — Shakira (@shakira) February 14, 2025

Shakira cambia uno de los versos de su canción para lanzarle una indirecta a su ex

Otro momento que causó revuelo fue cuando Shakira cantó ‘Don’t Bother’ donde cambió uno de los versos, lo cual fue considerado por muchos de sus seguidores como una indirecta para Gerard Piqué.

Esta canción, lanzada hace 20 años en su álbum ‘Oral Fixation Vol. 2’, dice originalmente: “Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista/ si vinieras conmigo, por supuesto/ Me limaría las uñas para que no te hagan daño”.

Sin embargo, en la versión que cantó en su concierto ahora dice: “Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista/ Solo para estar contigo, por supuesto/ Y me limé las uñas para que no te hicieran daño…”

Además, en la versión original canta: “Y perdería esos kilos/ aprendería sobre fútbol si eso te hiciera quedarte/ pero no lo harás, no lo harás”.

Mientras que la nueva versión dice: “Y perdí esos kilos/ aprendí sobre fútbol / solo para que te quedaras/ pero no lo hiciste y no lo harás”.