¿Por qué acusan a Shakira de no poder “superar” a Gerard Piqué? La entrevista que causó polémica

Shakira dio una entrevista el pasado fin de semana en la ceremonia de los Premios Grammy, donde causó gran revuelo al hacer un comentario sobre Gerard Piqué.

El pasado 2 de febrero, la cantante colombiana se presentó en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, donde deslumbró con una increíble actuación. Además, se llevó el premio a Mejor Álbum Pop Latino con ‘Las mujeres ya no lloran’, sin embargo, ese día hubo otro motivo para festejar.

La intérprete de ‘Waka Waka’ cumplió 48 años este 2 de febrero, razón por la que un periodista la felicitó durante una entrevista antes de su gran presentación.

Shakira mencionó que también había sido el cumpleaños de sus hijos hace unos días, pues Milan nació el 22 de enero de 2013, y Sasha el 29 de enero de 2015.

Sin embargo, la cantante mencionó que también era el cumpleaños del padre de sus hijos, Gerard Piqué, y más allá del tiempo que pasaron juntos, no es difícil de olvidar, puesto que ambos cumplen años el 2 de febrero, con 10 años exactos de diferencia.

“Felicidades, chicos, ¿van a celebrar?”, preguntó el reportero, a lo que Milan respondió: “Sí, claro”.

Fue entonces cuando Shakira mencionó “sus cumpleaños (de Milan y Sasha) fueron la semana pasada”, por lo que el entrevistador les dijo “Bueno, entonces tenemos tres cumpleaños que celebrar”, sin embargo, la colombiana llamó la atención cuando añadió “el cumpleaños de su padre también es hoy”.

¿Shakira no puede olvidar a Gerard Piqué?

Algunos periodistas españoles calificaron las palabras de Shakira como un dardo a Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué, sin embargo, sus fans han salido en su defensa.

En redes sociales inició un debate sobre las declaraciones de la cantante, pues mientras algunos aseguran que ella no puede “superar a Piqué”, otros señalan que, simplemente, Shakira tiene la madurez para entender que él siempre será parte de su vida, pues comparten dos hijos, y que, delante de los chicos, es importante que vean que aún hay armonía entre ellos y que son considerados el uno con el otro.

“El sigue siendo el padre de sus hijos, quizás ella lo quiera lejos de ella pero al final del día no se los puede negar. No todo significa que quiera volver con él, no sean ridículos”; “Qué bueno que ella lo recuerde . El será papá de sus hijos toda la vida y eso les recuerda a sus hijos que su mamá recuerda las fechas y los tiene en cuenta”; “Una persona madura que sabe separar lo que fue Piqué como pareja a diferencia de como padre, mis respetos”; “No, simplemente sigue siendo el padre de sus hijos y los niños siguen celebrando el cumpleaños de Piqué aunque ya no estén juntos. De eso se trata una cosa es que recuerde el cumpleaños del padre de sus hijos que es el mismo día que el de ella otra cosa es sacar un video de contexto”, fueron algunos comentarios.