¿Cómo es la relación entre Clara Chía y los hijos de Shakira y Piqué? El curioso dato que sorprendió a todos

Gerard Piqué y Clara Chía han acaparado la atención los últimos días debido a que el exfutbolista se mudó, sin su novia, a Miami para cuidar a sus hijos, Sasha y Milan, en medio de la gira internacional de Shakira, lo que ha hecho saltar otros detalles de esta polémica relación.

El fundador de la Kings League y la joven de 25 años destaparon su relación a mediados de 2022, en medio de rumores de una presunta infidelidad por parte del catalán hacia Shakira, la madre de sus hijos. Sin embargo, tras casi tres años de relación, Clara Chía Martí aún no conoce a los hijos de Gerard Piqué, según ha detallado el medio español Vanitatis.

Oportunidades han habido muchas, la boda del hermano de Gerard Piqué en 2023, las estancias de Milan y Sasha en España, incluso sus últimas vacaciones a finales del 2024 donde los niños se fueron a esquiar con su papá y sus abuelos paternos, sin embargo, la joven aún mantiene distancia con los menores.

La separación de Gerard Piqué y Clara Chía

Recientemente, Vanitatis dio a conocer que Gerard Piqué está rentando un departamento en Miami para estar cerca de sus hijos mientras Shakira sale de gira internacional, y será hasta que termine el tour ‘Las mujeres ya no lloran’ que el exdeportista regrese a Barcelona.

Sin embargo, el citado medio destaca que Clara Chía no se aparecerá por la ciudad en Florida debido a que no tiene ningún tipo de contacto con los hijos de su pareja, por lo que permanecerá en Barcelona, trabajando en Kosmos, donde empezó su relación con Gerard Piqué.

Desde el momento de su polémica separación, tanto los abogados del ex jugador del Barça, como los de Shakira, dejaron en claro que no existe ninguna cláusula que impida que Clara Chía pueda conocer a Milan y Sasha, pero no se sabe por qué aún no los conoce.

De acuerdo con el paparazzo Jordi Marin, Clara Chía está devastada con la mudanza de Gerard Piqué, y, según detalló, son los niños quienes se niegan a convivir con la nueva novia de su padre.