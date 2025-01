Gerard Piqué se muda a Miami sin Clara Chía para cuidar a sus hijos y enciende las alarmas de crisis

Gerard Piqué se mudó a Miami para cuidar a sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con Shakira, sin embargo, el exfutbolista se fue sin su actual novia, Clara Chía, según reportaron fuentes en España.

El exjugador del Club Barça habría rentado un departamento en Florida, Estados Unidos para estar cerca de sus hijos, debido al comienzo de la gira mundial de Shakira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’.

De acuerdo con Vanitatis, Gerard Piqué se mudó solo y lleva poco tiempo viviendo en la ciudad estadounidense, sin embargo, la idea de vivir ahí era algo que ya había evaluado desde hace tiempo.

La cantante colombiana se fue de Miami y se instaló en México desde hace algunos días para preparar su gira, la cual se extenderá hasta junio de este año, sin embargo, Gerard Piqué parece ser la mejor opción para cuidar a sus propios hijos.

Gerard Piqué y sus hijos, Milan y Sasha Instagram @3gerardpique

¿Gerard Piqué y Clara Chía se separan?

El fundador de la Kings League vivirá en Miami mientras Clara Chía sigue en Barcelona, trabajando en la empresa de su novio, ‘Kosmos’, a más de 8 mil kilómetros de distancia.

Sin embargo, según señala el citado medio, no han terminado su noviazgo y se suman a la lista de parejas ‘LAT’, término en inglés para hacer referencia a las personas que tienen una relación, pero que eligen vivir separadas (Living Apart Together), lo que ha llamado la atención de muchos de sus seguidores.

Gerard Piqué y Clara Chía Instagram @3gerardpique

La relación de Gerard Piqué y Shakira

A pesar de mantener la armonía, dicha fuente señala que el acuerdo al que llegaron Gerard Piqué y Shakira no es sinónimo de que hayan sanado sus heridas. “La relación no es buena”, indica Vanitatis.

Sin embargo, desde su ruptura en 2022, ambos han dejado claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos, razón por la que llegaron a un acuerdo de custodia flexible, donde ambos padres pueden estar cerca de Milan y Sasha, así como tener una comunicación constante y un ambiente de apoyo armonioso.