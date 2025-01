Hijos de Shakira debutan en la música; así puedes escucharlos

Shakira sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del primer proyecto musical de sus pequeños hijos, quienes al parecer tienen muy claro que se quieren dedicar a la música como su famosa madre.

La cantante celebró con orgullo el debut musical de sus hijos en el álbum “Let it beat”. En sus redes sociales, la colombiana escribió, “muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. “The one”, Sasha cantando y Milan en la batería y en “it’s all for you”, Milan cantando juntos con otros jóvenes talentosos”.

El primer trabajo musical de sus retoños, ya está disponible en Spotify, para que todo el mundo lo pueda escuchar, siendo el debut de los niños en la industria musical.

El proyecto “Let It Beat”, marca el debut profesional de los hijos de Shakira de 12 y 9 años, aunque antes ya habían dado muestras de su talento en compañía de su mamá, al cantar con ella en el tema “Acróstico”.

El álbum incluye 12 temas en inglés, de los cuales Sasha, de 9 años, interpreta el cuarto, The One, mientras Milan, de 12, lo acompaña en la batería. Además, los dos colaboran en el tema “It’s All For You”, junto a otros jóvenes talentosos.