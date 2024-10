Aseguran que Clara Chía no quiere tener hijos con Gerard Piqué por esta contundente razón

Gerard Piqué y Clara Chía siempre han tratado de mantenerse alejados del ojo público. Desde el inicio de su relación, el exfutbolista y su novia han dejado en el misterio varios aspectos de su vida como pareja.

Debido al hermetismo, mucho se especuló sobre una supuesta boda con su actual novia, pero quedo demostrado que estos planes no están sobre la mesa por ahora.

Tras esto, un periodista internacional aprovechó para tocar un punto sensible en el escenario mediático, refiriéndose a una supuesta decisión que tomó Clara Chía con respecto a su relación con el catalán.

¿Clara Chía manda en la relación con Gerard Piqué?

De acuerdo con lo que recopilaron distintos portales, Roberto Antolín charló con Radio Mitre Live y afirmó que la relacionista pública había dado un giro en su vida personal, siendo la que lleva el liderazgo en relación con Piqué.

Aunque esto no está comprobado, el comunicador puntualizó que ella no quiere tener hijos por ahora y sale de sus planes en el presente.

“Clara Chía tiene un carácter firme. Si la comparamos con Shakira, la cantante colombiana parece más contenida. Clara es la que manda y ha dejado claro a Piqué que no va a ser padre nuevamente”, comentó el periodista.

No obstante, ahí no quedaron las cosas, ya que Juan Etchegoyen, también periodista, sacó a la luz una “conversación” entre la pareja, donde apuntaba que ella no deseaba ser madre de hijos del exfutbolista, a raíz de “su falta de madurez”.

“No tiene la madurez suficiente para ser padre de un hijo suyo”, dijeron.

La diferencia entre Shakira y Clara Chía

Antolín también señaló que Gerard se había equivocado mucho burlándose de Shakira, pero que eran conscientes de que con Clara Chía no era igual, pues ella manejaba un carácter más fuerte y radical con estos temas. Todas las versiones contaron que ella es la que controla todo, llevando a que la celebridad esté en coordinación con sus pensamientos para que todo fluya.

“Se burló de Shakira durante mucho tiempo, pero con Clara no es igual. Ella lo tiene controlado… Piqué quiere casarse, tener más hijos, pero ella no. Y en esta relación, se hace lo que ella diga”, agregó, puntualizando que es cierto.

Por el momento ni Gerard Piqué ni Clara Chía se han pronunciado respecto a las declaraciones hechas por los periodistas Roberto Antolín o Juan Etchegoyen.

