Renata Zarazúa vence a Madison Keys en el US Open

Renata Zarazúa está haciendo historia al superar la primera ronda del abierto estadounidense. Tras un partido de alrededor de 3 horas, la tenista consiguió la mayor victoria de toda su carrera y dio un golpe de autoridad en el US Open, tras vencer a la sexta sembrada y campeona del Australia Open de este año, Madison Keys.

La tenista dejó en el camino a una de las favoritas para ganar y se sobrepuso a la adversidad para hacerlo en tres sets. Aunque estuvo un set abajo y 3-0 en el segundo, logró llevarse los últimos dos parciales 7(7)-(3)6 y 7-5 para avanzar a segunda ronda en Nueva York.

Este triunfo significó la primera victoria de Renata Zarazúa ante una tenista top 10. Tras la victoria, la mexicana reconoció que previo al partido estaba muy nerviosa, incluso tuvo ganas de llorar y no salir a la cancha, sin embargo, conforme se fue desarrollando el partido, logró superar los nervios sin pensar que iba a ganar.

“No quería salir a la cancha, estaba muy nerviosa y tenía miedo, pero pude superarlo... tenía mucho coraje por el primer set. Fue difícil olvidarlo... ".

Renata Zarazúa ahora se medirá a la francesa Diane Parry quien viene de vencer a Petra Kvitová en sets corridos. Ante su próximo partido, Renata expresó, “la conozco muy bien, es una tenista muy buena. Voy a tratar de recuperarme física y mentalmente y sobre todo no quedarme satisfecha. Yo quiero seguir y estoy en un momento en el que mi tenis puede mejorar en los torneos grandes y esa es mi meta esta semana”, concluyó.