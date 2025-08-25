Suscríbete
Sports

Renata Zarazúa vence a Madison Keys en el US Open

La tenista mexicana hace historia con épica victoria ante rival top 10

August 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
renata-zarazua-historia-usopen

Renata Zarazúa está haciendo historia al superar la primera ronda del abierto estadounidense. Tras un partido de alrededor de 3 horas, la tenista consiguió la mayor victoria de toda su carrera y dio un golpe de autoridad en el US Open, tras vencer a la sexta sembrada y campeona del Australia Open de este año, Madison Keys.

La tenista dejó en el camino a una de las favoritas para ganar y se sobrepuso a la adversidad para hacerlo en tres sets. Aunque estuvo un set abajo y 3-0 en el segundo, logró llevarse los últimos dos parciales 7(7)-(3)6 y 7-5 para avanzar a segunda ronda en Nueva York.

Este triunfo significó la primera victoria de Renata Zarazúa ante una tenista top 10. Tras la victoria, la mexicana reconoció que previo al partido estaba muy nerviosa, incluso tuvo ganas de llorar y no salir a la cancha, sin embargo, conforme se fue desarrollando el partido, logró superar los nervios sin pensar que iba a ganar.

“No quería salir a la cancha, estaba muy nerviosa y tenía miedo, pero pude superarlo... tenía mucho coraje por el primer set. Fue difícil olvidarlo... ".

Renata Zarazúa ahora se medirá a la francesa Diane Parry quien viene de vencer a Petra Kvitová en sets corridos. Ante su próximo partido, Renata expresó, “la conozco muy bien, es una tenista muy buena. Voy a tratar de recuperarme física y mentalmente y sobre todo no quedarme satisfecha. Yo quiero seguir y estoy en un momento en el que mi tenis puede mejorar en los torneos grandes y esa es mi meta esta semana”, concluyó.

Renata Zarazúa Tenis Us Open
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
mundial.jpg
Sports
El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ ya tiene fecha
August 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Tiffany & Co
Sports
Tiffany & Co. inaugura un pop up en el US Open 2025 con experiencia inmersiva junto a Meta AI
August 20, 2025
 · 
Tania Franco
Anahí Álvarez - Orgullo Mexicano - Deporte - China
Sports
Orgullo mexicano: Anahí Álvarez se corona campeona mundial
August 19, 2025
 · 
Tania Franco
checo-perez-cadillac.jpg
Sports
Revelan cuándo Cadillac anunciará el fichaje de Checo Pérez
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mundial-2026.jpeg
Sports
Conoce el proceso para voluntarios del Mundial 2026
La FIFA inició inscripciones para el programa de voluntarios de la Copa Mundial 2026
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
laura-burgosjpeg
Sports
Laura Burgos gana medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025
La mexicana se coronó en la categoría de los 54 kg de muaythai
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Singapore 2025 World Aquatics Championships - Day 20: Diving
Sports
México hace historia en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025: medallas, récords y orgullo nacional
Este Mundial será recordado como el momento en el que el mundo volteó a vernos
August 07, 2025
 · 
Tania Franco
isaac-del-toro.jpeg
Sports
Isaac del Toro es campeón del Circuito de Getxo en España
Es el primer latinoamericano en ganar esta competencia
August 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
osmar-olvera-medalla-de-oro.jpeg
Sports
Osmar Olvera gana medalla de oro y se corona campeón mundial en trampolín de 3 metros
El mexicano venció a los chinos y conquistó lo más alto del podio en el trampolín de 3 metros en el campeonato mundial
August 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez