Zoë Kravitz y Harry Styles estarían estrenando romance; así fueron captados

La actriz Zöe Kravitz y el músico Harry Styles fueron captados caminando del brazo por las calles de la capital italiana. El momento quedó capturado en un video grabado por un fan, en el clip aparece la actriz de 36 años, con gafas oscuras y una gorra de béisbol mientras sostenía el brazo de Styles de 31 años, quien también llevaba gafas de sol oscuras.

Kravitz actualmente se encuentra de gira con Austin Butler por su nueva película Caught Stealing. Cabe mencionar que ambos actores se han dejado ver muy cercanos en las alfombras, además de que la actriz fue fotografiada con él en el bar Dragon de París, donde conversaron de cerca a lo largo de la noche y compartieron un abrazo.

Cabe mencionar que Us Weekly confirmó que en octubre del año pasado, Kravitz canceló su compromiso con su exprometido Channing Tatum.

Por su parte, el cantante Harry Styles fue vinculado con una misteriosa mujer a finales de junio, después de que fotos obtenidas por The Sun, lo mostraran besándola en el festival Glastonbury, en Inglaterra.

Un día después de la publicación de estas fotos, se vio a Styles con la productora Ella Kenny dentro del área VIP del festival, y según varios reportes, tuvieron un encuentro íntimo en ese momento.

Kenny fue la primera persona con la que Styles estuvo relacionado sentimentalmente desde que terminó su relación con Taylor Russell en mayo del año pasado.