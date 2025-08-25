Suscríbete
¿Cuánto dinero se recoge al año en la Fontana di Trevi? La sorprendente cifra en millones de euros

Esta es la millonaria cantidad que recauda el icónico monumento italiano, ¿qué hacen con el dinero?

August 25, 2025 • 
Tania Franco
Italia - Roma - Fontana de trevi

RilindH/Getty Images/RooM RF

La Fontana di Trevi, en el corazón de Roma, es mucho más que un monumento barroco. Cada día, miles de turistas se acercan para cumplir con la tradición: lanzar una moneda sobre el hombro derecho y pedir un deseo. Lo que parece un gesto simbólico tiene un impacto económico sorprendente: las monedas que reposan en el agua suman millones de euros cada año.

¿Cuánto dinero se recoge?

Se estima que la Fontana di Trevi recauda en promedio entre 1 y 1,6 millones de euros anuales, lo que equivale a alrededor de 3.000 a 4.500 euros diarios. Esta cifra la convierte en la fuente más “rentable” del mundo en términos de tradición turística.

  1. Promedio diario: hasta 4.500 €.
  2. Promedio anual: más de 1,5 millones de €.
  3. Monedas recogidas: cientos de kilos cada semana

¿Qué sucede con las monedas?

Las monedas no se quedan en el agua. Cada noche, un equipo especializado realiza la recolección y el conteo. Todo ese dinero se destina a proyectos sociales y solidarios en Roma, como comedores comunitarios, albergues para personas sin hogar y programas de ayuda para familias en situación vulnerable.

De este modo, lo que inicia como un gesto romántico o supersticioso se transforma en un recurso que mejora la vida de miles de personas.

Italia Europa arquitectura economia
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
