Elvis tenía 24 y Priscilla apenas 14: así nació su historia de amor

La historia de amor entre Elvis Presley y Priscilla Beaulieu comenzó en 1959, cuando él cumplía con su servicio militar en Alemania. Ella tenía apenas 14 años cuando lo conoció en una reunión organizada por un amigo en común. Desde ese primer encuentro nació una relación que desafió la distancia, la diferencia de edad y la presión de los reflectores.

La boda que cautivó al mundo

Tras años de romance, Elvis y Priscilla se casaron el 1 de mayo de 1967 en Las Vegas, en una ceremonia íntima pero seguida por millones de fanáticos en todo el mundo. De ese matrimonio nació su única hija, Lisa Marie Presley, quien se convirtió en el gran orgullo de ambos.

Michael Ochs Archives/Getty Images

Aunque el matrimonio enfrentó dificultades y terminó en divorcio en 1973, Priscilla siempre ha recordado con cariño su vida junto al Rey del Rock. “El mundo recuerda tu fama, pero yo recuerdo tu amor y tu bondad en casa”, confesó alguna vez, dejando claro que más allá de la música y los escenarios, Elvis fue para ella un hombre cariñoso y cercano.

Un amor que sigue vivo en la memoria

Décadas después, la relación entre Elvis y Priscilla continúa siendo una de las más recordadas del mundo del espectáculo. No solo por su romance icónico en plena era del rock and roll, sino porque ambos supieron mantener una conexión inquebrantable incluso tras su separación.