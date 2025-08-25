EXCLUSIVA Martha Higareda y Lewis Howes serán papás por partida doble

Fotos Roberto Valenzuela
Stylist Lisa Smith Craig
Producción Regina Cuevas de la Fuente
Para mediados de octubre, la casa de la actriz y el empresario, autor y jugador de balonmano tendrá dos nuevos habitantes. Un par de bebés mexicano-estadounidenses que aportarán alegría a un hogar multicultural y lleno de amor. Esto es lo que Martha Higareda y Lewis Howes nos platicaron desde California, sólo para nuestros lectores.
Hace unas semanas nos hablaban lo felices que estaban por su primer embarazo, ahora la actualización es que son dos, ¿cómo se sienten?
Martha: Estoy más que emocionada. Muy contenta por esta doble bendición, así que imagínate. Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo. Pero como sabemos, un embarazo doble tiene más complicaciones que el de un bebé, así que el doctor nos pidió que nos esperáramos un poco y no compartiéramos la noticia hasta que todo estuviera seguro, porque muchas cosas pueden pasar en ese ínter. Después vimos que sí, son dos y que todo viene bien.
Lewis: Cuando nos dimos cuenta de que eran dos bebés, no podía contener la emoción. Soy el más chico de cuatro hijos, o sea, crecí en una familia grande, así que tener dos hijos es una bendición para mí. En el caso de Martha, yo sólo podía ver que estaba muy feliz con esta bendición que llegó a nuestras vidas.
¿La idea de tener un embarazo múltiple pasó alguna vez por su mente?
M: Del lado de mi familia se da, ya que las hermanas de mi mamá una tiene cuates y la otra, triates. Lo interesante es que cuando Lewis y yo nos conocimos, como a los tres meses de estar saliendo, le dije que le iba a hacer un par de preguntas superimportantes, y una de ellas era si se veía casado, y su respuesta fue: “Sí, con la mujer correcta”, y la otra era si se veía teniendo hijos, y respondió: “Sí, y no sé por qué me veo teniendo gemelos”. Así que cuando el doctor nos dio la noticia de los dos bebés, me dijo: “Esa era la visión que tenía”.
Muchas cosas pueden pasar, dijo el médico... ¿Martha, sentiste miedo con eso?
Tuvimos un momento bastante fuerte, como lo comenté en la entrevista pasada con CARAS. Fue muy duro, porque, por mi edad, ya se considera un embarazo de riesgo. Y si además es doble, mucho más. Era cuestión de tener mucha confianza en Dios, en que iba a ser lo que tenía que ser. Pero no voy a negar que tuve miedo, especialmente el día en que vivimos ese susto médico (Lewis estaba en Nueva York y Martha, en Los Ángeles. Los médicos y la familia de la actriz lograron calmarla y no hubo necesidad de ir a urgencias).
¿Cómo han sido estos meses de espera para cada uno de ustedes?
M: Lewis es un hombre muy cariñoso y consciente. Lo interesante es cómo, desde la perspectiva del hombre, se activan otras cosas, aspectos distintos a los de la mujer. Entonces Lewis se puso aún más protector, pensando rápidamente en proveer y en cómo expandir su negocio. Creo que es normal, como me han contado algunos amigos hombres a los que también les pasa. Al principio, durante los primeros meses, él no me veía embarazada, así que no me tocaba tanto la pancita. Estaba más enfocado en producir y en protegernos, porque, incluso, empezó a fijarse el doble antes de que cruzáramos la calle. Cuando la panza empezó a surgir, me di cuenta que comenzó a hablarles más, a sobarme la pancita y en darme más masajes de espalda. También, cuando estoy con él, el sentido de protección se expande, porque es muy bueno para escuchar y apoyar.
L: Martha es increíblemente positiva. La veo muy emocionada cuando habla de la maternidad y de los bebés. Todas las increíbles aventuras que están por venir las vamos a vivir como una familia. Está haciendo un gran trabajo durante este embarazo. Estamos listos, emocionados y preparados, pero sabemos que ser padres trae consigo muchas cosas desafiantes, pero a la vez increíbles.
¿Ha cambiado tu perspectiva de la maternidad ahora que saben que son dos bebés?
M: Híjole, qué pregunta tan interesante. Bueno, es el doble de emoción porque son dos y, aunque no tengo con qué compararlo, sólo puedo decir que estoy doblemente emocionada. También soy consciente de que es un trabajo al doble y de cómo voy a organizar mi vida. Me apoyo mucho en mi amiga Claudia Álvarez, que tuvo un embarazo gemelar, así a cada rato le pregunto sobre cómo le hizo con tal o cual cosa, y eso va desde los productos que ordena hasta las cosas del cuarto. Otra aspecto importante es que el cuerpo cambia al doble de rápido.
L: “Estoy muy emocionado” (lo dice en español). Para mí, esto de ser papá es como un sueño, y más porque tendré hijos con una mujer maravillosa como Martha.
Martha, cuéntanos de esos cambios que has experimentado...
Ha aumentado el cansancio y el sueño, eso sí, porque todo mundo dice que durante el primer trimestre te encuentras cansada, pero en el segundo tienes mucha más energía, para mí el segundo sigue siendo de cansancio (risas).
Me pasa todo el tiempo y a cada rato me quedo dormida, así que hasta en los restaurantes debo buscar un recoveco para dormirme un ratito. No es como la narcolepsia, en la que se cae la cabeza, pero sí, me da mucho sueño, sobre todo en las tardes. En las mañanas despierto con energía y estoy muy bien, pero por las tardes necesito estar acostada.
¿Cómo se están preparando para su llegada?
M: Estamos teniendo conversaciones con mucha gente. Como sabes, Lewis, en su podcast, entrevista a muchas personas, así que estamos hablando con amigos y conocidos para pedirles consejos. Sabemos que cada persona tiene diferentes estilos para ser padre, y que Lewis y yo vamos a tomar nuestras propias decisiones como pareja, pero considero que una parte muy grande de nuestra preparación tiene mucho que ver con preguntarle a otros papás sobre su experiencia. Todos nos dicen que es muy bonito, pero que sí es más cansado que tener sólo un bebé, sobre todo para la mujer, ya que tienes dos bocas qué alimentar y eso lleva más tiempo, pero no importa, estoy supercontenta, aunque sé que habrá momentos de cansancio.
L: Estoy apoyando a Martha en todo, y de la mejor manera posible. Quiero que se sienta cómoda en todo momento. Por mi parte, me encuentro enfocado mucho más en mis negocios para poder proveer todo para ellos.
¿Su nacimiento será programado?
M: Por la cirugía que tuve el año pasado (el retiro de unos miomas uterinos), me dicen que no puede ser parto natural, así que tiene que ser cesárea, y está programada más o menos para mediados de octubre. O sea, ya muy pronto.
¿El embarazo es como lo imaginaste?
M: ¡Qué buena pregunta! Considero que cuando estaba en mis 20, me imaginaba una versión superromántica. Pero ya en mis 30 empecé a darme cuenta de lo bonito y fuerte que es al mismo tiempo. Es hermoso, sí, pero también desafiante y lleno de bendiciones por todos lados. ¿Es como me lo imaginaba a los 40? Sí.
Preparativos como cunitas y habitación, ¿cómo va eso?
M: Ya comenzamos. Eso que dicen de que te da por empezar a hacer nido, es verdad. Todos los días estamos: “Necesitamos conseguir eso o lo otro”. Ya tenemos las cunitas... pero la cantidad de cosas que se requieren cuando tienes dos bebés, es enorme. Están empezando a llegar las cosas a la casa, porque hemos comprado ya muchas y otras están por venir. También haremos baby shower.
L: Tenemos casi todo. La habitación está quedando increíble. Sé que cuando lleguen a ella va a ser un momento increíble con los bebés y Martha a mi lado.
