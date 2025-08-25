Emiliano Aguilar estalla contra su padre Pepe Aguilar por comentarios de su madre

El rapero Emiliano Aguilar, hijo del matrimonio que tuvo Pepe Aguilar con Carmen Treviño, estrella pop de los años 80, reaccionó a una conversación que tuvo su padre con Pati Chapoy, en la que habló de su separación con Treviño.

El divorcio de los cantantes dejó heridas en el rapero, ya que Emiliano y Pepe han estado distanciados desde que sus padres decidieron tomar caminos distintos.

Emiliano reaccionó a las declaraciones de su papá durante la entrevista, donde dijo que él no se alejó de su hijo, “su mamá se lo llevó”. Pepe Aguilar señaló que su ex tomó la decisión de separarse. “No estoy acusando a nadie, eso pasó hace 33 años. Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse”, contó Pepe, quien bromeó al recordar que un día llegó a su casa y la encontró vacía.

Como era de esperarse, este fragmento de la entrevista se difundió en redes sociales, y fue rechazada por Emiliano Aguilar. A través de su cuenta de Instagram, el rapero compartió un fragmento de la conversación y escribió, “no es gracioso”.

“Mi jefa se la rifó. Gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se lavan en casa, no de esa p... manera”, expresó Emiliano en defensa de su madre.