Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México

La cuarta eliminada del reality es una influencer, creadora de contenido y exganadora del segundo lugar en el certamen Top Modelo of the World 2020

August 25, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Priscila Valverde es mexicana, originaria de Acapulco y tien 25 años de edad. Gracias a su belleza ganó un destacado certamen, participó en Miss Universo Guerrero 2024, y comenzó a crear contenido de estilo de vida, moda y entretenimiento.

Por su talento, belleza y estatura, Priscila también se ha desempeñado como modelo. Su presencia y elegancia la han llevado a sobresalir en los escenarios.

La joven cuenta con una gran comunidad de seguidores en redes sociales, donde comparte a diario sus experiencias personales y profesionales.

Sobre sus estudios, Priscila Valverde estudió comunicación, carrera que le ha permitido desarrollarse como creadora de contenido para hacer crecer su audiencia.

Su participación en la tercera temporada del reality La Casa de los Famosos México ayudó a que más personas conocieran su personalidad y estilo, ya que muchos la ubican como una influencer con la capacidad de atraer seguidores en redes sociales, sin embargo, su estancia dentro de la casa llegó a su fin.

Tras su eliminación, Priscila Valverde dedicó unas palabras sobre su experiencia en el reality y dijo, “ya cuatro semanas, yo pensé que iba a durar menos. Sientes que tienes hermanos y me voy con muy bonitas amistades, sentimientos y una hermandad que me tocó en el cuarto de las mujeres, es una experiencia increíble. Me siento muy afortunada”, dijo sobre su equipo conformado por Facundo, Dalilah Polanco, Mariana Botas, Shiky y Elaine Haro.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
