Suscríbete

Priscila Valverde

priscila-valverde-quien-es-la-casa-de-los-famosos.jpg
Entretenimiento
Quién es Priscila Valverde, la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México
La cuarta eliminada del reality es una influencer, creadora de contenido y exganadora del segundo lugar en el certamen Top Modelo of the World 2020
August 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez