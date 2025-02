Quién es Trevor Noah, el presentador de los Grammy que hizo un polémico chiste sobre Shakira

Shakira brilló en la ceremonia de los Premios Grammy luego de casi 10 años de no pisar uno de esos escenarios. Si bien, la cantante colombiana fue galardonada por su álbum “Las mujeres ya no lloran”, fue también noticia por los comentarios que realizó el presentador del evento Trevor Noah.

¿Qué dijo Trevor Noah sobre Shakira?

El comediante Trevor Noah fue el encargado de hacer la presentación de la premiación. El momento de polémica llegó cuando vio a la intérprete de “Soltera” y dijo: “Aquí está Shakira. Lo único más grande que salió de Colombia que no es un delito grave de primera categoría”.

Lo que para algunos fue un chiste, para otros fue una clara afrenta a la política de deportación de inmigrantes indocumentados establecida desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Los seguidores de la colombiana no tardaron en tachar de una broma de mal gusto el comentario, añadiendo que además en el lugar se encontraban los hijos de la cantante.

¿Quién es Trevor Noah?

Trevor Noah es un cómico y escritor sudafricano que saltó a la fama luego de haber ganado el Emmy por el programa The Daily Show en Comedy Central, mismo programa que presentó durante casi siete años.

Esta es la segunda ocasión en que Trevor Noah es conductor de la ceremonia de los Premios Grammy; adicionalmente, está trabajando en sus propios proyectos en la plataforma de Spotify con su propio pódcast llamado What now?

Además de la comedia y la presentación, también ha escrito libros y en su listado tiene uno que lleva por nombre Born a crime: Stories from a South African Childhood calificado por sus seguidores como un interesante best seller que rompió récords en plataformas como Audible.

El comediante también lidera la versión sudafricana de LOL y fue postulado en dos ocasiones para llevarse un premio Grammy por sus shows Trevor Noah: Son of Patricia y I Wish I would en la categoría Mejor Álbum de Comedia.