Aseguran que Shakira discutió con Gerard Piqué: este habría sido el acalorado comentario a su expareja

Shakira habría tenido una fuerte discusión con su expareja Gerard Piqué, debido al cuidado de los hijos de ambos: Milan y Sasha. De acuerdo con el periodista Jordi Martín, quien habló en el programa “Amor y Fuego”, la cantante no solo pasó por una hospitalización sino también por el estrés provocado por el desencuentro con el exfutbolista español.

¿Por qué pelearon Shakira y Gerard Piqué?

Martín señaló que una persona cercana a la compositora colombiana aseguró que Shakira “ha estado unos días un poco nerviosa, que no lo ha pasado bien porque tuvo una discusión muy, muy, muy fuerte con Gerard Piqué hace unos días por el tema de los niños”.

Anteriormente se había informado que Piqué había acordado viajar a Miami para estar al cuidado de los niños. Sin embargo, de un momento a otro, el exfutbolista le informó que debía ausentarse por compromisos profesionales con la Kings League y el FC Andorra, dejándola en una situación complicada mientras estaba en plena gira.

Shakira continúa con su gira en Perú. Instagram

“Hubo una discusión muy fuerte porque Piqué le dice: ‘Me tengo que ir a hacer unos compromisos profesionales de la Kings League y de mis compromisos con el Andorra de fútbol y no puedo estar en Miami con los niños. Así que tienes que buscar una solución’”, relató el comunicador.

Ante esto, Shakira reaccionó sorprendida y molesta, cuestionando cómo Piqué podía dejarla en esa situación en medio de su gira. Tal parece que la respuesta del exjugador fue: “Pues llévatelos contigo unos días, al menos a Perú”. La cantante, preocupada por la educación de sus hijos, le señaló que no podían faltar al colegio, a lo que Piqué replicó: “Ponles unos tutores y que estén con los tutores”.

Finalmente, la intérprete de “La Loba” aceptó, pero dejó claro que el costo de los tutores recaería en él. “Vale, ok, no hay problema. Yo voy a poner unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que tú habías pactado conmigo”, habría dicho Shakira, según el testimonio de Jordi Martín.

¿Dónde se encuentra Shakira?

La cantante continúa con su gira mundial en Perú donde se presentó este 17 de febrero luego de que canceló el show de la noche anterior debido a que tuvo que ingresar al hospital.

En un principio se dijo que Shakira había sufrido una intoxicación por comer ceviche, sin embargo, esta situación con Piqué habría detonado el malestar de la cantante.