Shakira reaparece tras ser hospitalizada de emergencia en Perú y le manda un sentido mensaje a sus fans

Shakira se encuentra en Lima, Perú, para presentarse como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, sin embargo, la cantante tuvo que suspender su primer concierto debido a que fue ingresada de urgencia al hospital a causa de un dolor abdominal.

Ante la conmoción y preocupación por su estado de salud, la cantante le mandó un sentido mensaje a sus fans agradeciendo sus muestras de cariño tras ese complicado momento.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma”, escribió la barranquillera.

¿Qué le pasó a Shakira?

Este domingo 16 de febrero, Shakira encendió las alarmas luego de revelar que debió ser hospitalizada de emergencia en Lima, Perú, debido a un problema abdominal, por lo que pospuso su concierto en dicha ciudad.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, dice el comunicado compartido en sus historias de Instagram.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.

“Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar ese show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho. Shack”, finaliza el escrito.

Mensaje de Shakira a sus fans Instagram @shakira

Shakira sufre filtraciones de sus datos tras ser hospitalizada en Perú

Tras la hospitalización de la cantante, durante las primeras horas de la mañana de este lunes se dieron a conocer algunos reportes sobre su salud, los cuales se filtraron desde la Clínica Delgado, lugar en el que fue internada la artista de 48 años.

A través de X, una periodista compartió la orden médica de Shakira, la cual habría sido filtrada por un trabajador del hospital ubicado en Lima.

Debido a esta filtración, la Dirección Médica de la institución emitió un comunicado dirigido al hospital médico, donde señalaron la importancia de la confidencialidad de los datos de los pacientes.

La imagen compartida por la reportera en redes sociales mostraba la foto de un monitor de una computadora, donde se enlistan las medicinas que le fueron suministradas a Shakira, así como los insumos médicos.

Debido a estos hechos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se pronunció en redes sociales: “Los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley. Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26,750 y 267,500 soles. Exigimos a los establecimientos de salud disponer las medidas de protección de datos personales y dar estricto cumplimiento a la Ley N.° 29733”.

Shakira es dada de alta del hospital

Este lunes 17 de febrero, Shakira fue dada de alta del hospital y regresó a su hotel, donde se encontraba acompañada de su equipo y de su hijo Milan, según reportaron medios locales.

Su concierto para este lunes 17 fue confirmado, y los organizadores comunicaron que ya se encuentran trabajando en reprogramar el show que debió ser pospuesto este 16 de febrero.