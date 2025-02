¿Qué le pasó a Shakira? Hospitalizan de emergencia a la cantante colombiana en Perú

Shakira encendió las alarmas entre sus seguidores al confirmar que fue hospitalizada de emergencia en Lima, Perú, debido a un problema abdominal. El anuncio tomó por sorpresa a sus fanáticos, quienes esperaban su presentación programada para la noche del 16 de febrero.

La intérprete de Ojos así ingresó a una clínica privada tras presentar un cuadro de gastritis severa, lo que puso en duda la realización de su show en el Estadio Nacional de Lima.

¿Cuál es el estado de salud de Shakira hoy?

A través de un comunicado en sus redes sociales, Shakira explicó que tuvo que acudir a urgencias la noche anterior debido a un cuadro abdominal que requirió hospitalización inmediata.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, expresó la artista en su mensaje.

La noticia causó gran preocupación entre sus seguidores, ya que la cantante está en plena promoción de su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”.

¿Se cancelará el concierto de Shakira en Lima?

Debido a su estado de salud, Shakira confirmó que no podrá subir al escenario como estaba previsto. En su mensaje, lamentó profundamente la cancelación de su show en Lima y expresó su tristeza por no poder reencontrarse con el público peruano.

“He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, comentó en su comunicado.

Sin embargo, la artista dejó en claro que su equipo de producción ya trabaja en una nueva fecha para reagendar el espectáculo.

Hasta el momento, no hay una nueva fecha oficial para el show de Shakira en Lima, pero la cantante aseguró que su prioridad es recuperarse lo más pronto posible para poder cumplir con su agenda.

“Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”, confirmó.

Shakira confirmó la cancelación de su concierto a través de sus historias de Instagram INSTAGRAM

La gira de Shakira: ¿qué pasará con sus próximos conciertos?

El show en Lima formaba parte de la primera fase de su tour internacional, en el que también tiene programadas presentaciones en países como Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Además, se espera que en los próximos meses continúe su gira en México, Estados Unidos y Canadá.

Con este imprevisto, queda la duda de si su recuperación afectará otras fechas de su tour, algo que su equipo evaluará conforme avancen los días.