Filtran datos médicos de Shakira tras su hospitalización: esta es la multa que recibirá la clínica

Shakira fue hospitalizada de urgencia el pasado domingo 16 de febrero en Lima, Perú, a causa de un dolor abdominal, sin embargo, la cantante sufrió la filtración de sus datos médicos a través de redes sociales.

La Clínica Delgado, lugar en el que fue internada la artista de 48 años, ubicada en la capital peruana, podría enfrentar una fuerte sanción económica luego de que se compartiera información confidencial de la artista.

Según explicó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en redes sociales: “Los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley. Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26,750 y 267,500 soles. Exigimos a los establecimientos de salud disponer las medidas de protección de datos personales y dar estricto cumplimiento a la Ley N.° 29733”.

Es decir, la multa podría ir de los 146,775 pesos mexicanos, hasta los 1,467,757 pesos de acuerdo con esta institución.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud de Perú (SUSALUD) intervino de oficio en la Clínica Delgado y advirtió que la difusión indebida de datos clínicos podría ser sancionada hasta con 300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a un 1,605,000 soles (8,806,546 pesos mexicanos).

Se filtran datos confidenciales de Shakira

Tras la hospitalización de Shakira el pasado fin de semana, se dieron a conocer algunos reportes sobre su salud en redes sociales, los cuales se filtraron desde la Clínica Delgado,.

A través de X, una periodista compartió la orden médica de la cantante, la cual habría sido compartida por un trabajador del hospital ubicado en Lima. La imagen mostraba la foto de un monitor de una computadora, donde se enlistan las medicinas que le fueron suministradas a Shakira, así como los insumos médicos.

Tras este hecho, la Dirección Médica de la institución emitió un comunicado dirigido al personal, donde señalaron la importancia de la confidencialidad de los datos de los pacientes, ya que, presuntamente, alguien del equipo habría sido el responsable de filtrar la imagen que contiene los datos privados de la intérprete de ‘Hips don’t lie’.

Esta infracción está regulada por el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud y puede ir desde una amonestación hasta una millonaria multa, como podría ser el caso de la Clínica Delgado.

A través de un comunicado SUSALUD hizo hincapié en que todo paciente tiene derecho a recibir atención médica con pleno respeto a su dignidad e intimidad, e instó a las autoridades de la clínica a tomar las medidas pertinentes para que se asegure la protección del derecho a la privacidad de cada paciente.

Shakira anunció que estaba hospitalizada

El pasado domingo 16 de febrero, Shakira encendió las alarmas luego de revelar que debió ser hospitalizada de emergencia en Lima, Perú, debido a un problema abdominal, por lo que pospuso su concierto en dicha ciudad.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, dice el comunicado compartido en sus historias de Instagram.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.

“Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar ese show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho. Shack”, finaliza el escrito.

Afortunadamente, la cantante fue dada de alta y pudo dar su concierto programado para este lunes 17 de febrero en Perú.