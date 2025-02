Revelan a dónde se fue Gerard Piqué con Clara Chía, mientras Shakira cuida a sus hijos tras su hospitalización

Recientemente, se reportó que Gerard Piqué está disfrutando de una escapada romántica con su joven novia, Clara Chía, en Marruecos, mientras que Shakira cuida de sus hijos, Milan y Sasha, cuando se encuentra en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Hace algunas semanas, se dijo que el ex futbolista se había trasladado a Miami para cuidar de sus hijos mientras que la cantante cumplía con sus compromisos laborales, sin embargo, hace algunos días, los niños llegaron a Perú para acompañar a su famosa mamá luego de que ella fue hospitalizada, y posteriormente llegaron juntos a Colombia, donde la barranquillera tiene varias fechas programadas.

Un día después de la hospitalización de Shakira, el 17 de febrero, se dio a conocer que Gerard Piqué estaba en Marruecos, pues él mismo compartió una fotografía junto a un amigo en sus historias de Instagram. Pero, aunque sí atendió algunos asuntos de trabajo, también fue captado junto a Clara Chía en un partido de fútbol.

Le llueven críticas a Gerard Piqué

Las “vacaciones” de Gerard Piqué y Clara Chía generaron gran indignación en redes sociales, sobre todo después de que, hace unos días, se especuló que la razón por la que Shakira habría tenido que ser internada, era debido a una fuerte discusión que supuestamente tuvo con el padre de sus hijos.

“No sirves ni para cuidar a tus hijos pero entiendo que tienes que trabajar ahora ya que se te terminó el dinero de Shakira”; “Ni para cuidar los niños sirve”; “Una sola cosa tenías que hacer, cuidar a los niños y ni para eso!”; “Infeliz ves brillar a Shakira y le pones trabas a propósito, cuida a los niños”; “El que no soporta que su ex esté brillando CLÁSICO”; “Después que no se sorprenda si los hijos lo rechazan”, fueron algunos comentarios dejados en su perfil en Instagram.

El pasado 18 de febrero circuló la presunta noticia de que Shakira habría tenido una fuerte discusión con Gerard Piqué respecto al cuidado de sus hijos. De acuerdo con el paparazzi Jordi Martín, la cantante pasó por un trago bastante amargo con su ex.

Según el periodista, una persona cercana a la intérprete de ‘Hips don’t lie’ aseguró que Shakira “ha estado unos días un poco nerviosa, que no lo ha pasado bien porque tuvo una discusión muy, muy, muy fuerte con Gerard Piqué hace unos días por el tema de los niños”, dijo al programa ‘Amor y Fuego’.

Al parecer, el acuerdo entre ellos era que Gerard Piqué cuidara de sus hijos mientras la intérprete estaba de gira, pero de un momento a otro, el exfutbolista le informó que debía ausentarse por compromisos profesionales con la Kings League y el FC Andorra, dejándola en una situación complicada mientras está en pleno tour.

“Hubo una discusión muy fuerte porque Piqué le dice: ‘Me tengo que ir a hacer unos compromisos profesionales de la Kings League y de mis compromisos con el Andorra de fútbol y no puedo estar en Miami con los niños. Así que tienes que buscar una solución’”, dijo Jordi Martín.

Por ello, Shakira habría reaccionado muy molesta, pues cuestionando cómo Gerard Piqué podía dejarla en esa situación en medio de su gira. Al parecer, la respuesta del español fue: “Pues llévatelos contigo unos días, al menos a Perú”. La cantante, preocupada por la educación de sus hijos, le señaló que no podían faltar al colegio, a lo que él replicó: “Ponles unos tutores y que estén con los tutores”.

Clara Chia acompañó a su pareja Gerard Piqué a Marruecos, donde asistieron al partido entre el Difaâ de El Jadida y el Magreb de Fez.



16 de febrero de 2025 pic.twitter.com/670hXVLv9u — Clara Chia (@ClaraChia05) February 16, 2025

Los dardos de Shakira a Gerard Piqué y Clara Chía en sus conciertos

Una de las grandes indirectas que han llamado la atención en los conciertos de Shakira hacen referencia al abandono de Gerard Piqué a su familia, a través de un video donde se muestra a un lobo dejando atrás a su familia, compuesta por una loba y sus dos cachorros, en medio de un bosque lluvioso y oscuro.

Poco a poco la loba y sus cachorros vuelven a ser felices y sale el sol. Se ve cómo ella cuida de los pequeños y logran salir adelante, juntos sin ayuda del lobo que los dejó.

Cuando termina este video aparece Shakira en medio del escenario interpretando su tema ‘Acróstico’, el cual canta junto a sus hijos, Milan y Sasha, quienes también aparecen en las pantallas.

Pero esa no fue la única indirecta a Gerard Piqué, pues otro momento que causó revuelo fue cuando Shakira cantó ‘Don’t Bother’ donde cambió algunos versos, lo cual fue considerado por muchos de sus seguidores como una indirecta para el presidente de la Kings League.

Esta canción, lanzada hace 20 años en su álbum ‘Oral Fixation Vol. 2’, dice originalmente: “Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista/ si vinieras conmigo, por supuesto/ Me limaría las uñas para que no te hagan daño”.

Sin embargo, en la versión que cantó en su concierto ahora dice: “Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista/ Solo para estar contigo, por supuesto/ Y me limé las uñas para que no te hicieran daño…”

Además, en la versión original canta: “Y perdería esos kilos/ aprendería sobre fútbol si eso te hiciera quedarte/ pero no lo harás, no lo harás”. Mientras que la nueva versión dice: “Y perdí esos kilos/ aprendí sobre fútbol / solo para que te quedaras/ pero no lo hiciste y no lo harás”.

“Ella comparte tus estúpidos amigos; ella trabaja para ti gratis, no la hagas perder la cabeza, ella es más de lo que mereces, y sigue sin ser mejor que yo”.

Shakira también le envió un poderoso dardo a Clara Chía, pues en la pantalla gigante se proyectaron los ‘10 Mandamientos de una Loba’, principios que representan la sororidad y empoderamiento femenino.