“Entre el suelo y el sueño”: la exposición que convierte el futbol en arte, propósito y transformación social

El futbol trasciende el deporte. Es memoria, identidad, emoción colectiva y una de las expresiones culturales más universales del mundo. Bajo esta premisa, la artista plástica mexicana Karen Rumbos presenta “Entre el Suelo y el Sueño”, una colección escultórica que transforma el balón de futbol en una poderosa metáfora sobre la conexión humana, la evolución cultural y la capacidad de imaginar nuevos futuros.

La muestra reúne una serie de piezas únicas e intervenciones escultóricas donde el balón deja de ser un objeto funcional para convertirse en un símbolo artístico capaz de dialogar con conceptos como comunidad, trascendencia, memoria, tecnología, naturaleza y cosmos.

La exposición cobra una relevancia especial en el contexto de la Copa al establecer un puente entre el arte contemporáneo, el deporte y el impacto social. Como parte de esta iniciativa, Karen Rumbos colaborará con Champagne Taittinger y la organización internacional love.fútbol en una subasta silenciosa exclusiva destinada a recaudar fondos para la creación y recuperación de espacios deportivos seguros para niñas, niños y jóvenes.

“Mi obra nace de la necesidad de entender al ser humano, su relación con el entorno y su capacidad de transformación. La esfera representa origen, equilibrio y totalidad; por eso se ha convertido en el núcleo de mi práctica artística”, afirma Karen Rumbos.

Entre las obras más representativas de la colección destacan “Equilibrio de Juego”, una narrativa escultórica que recorre la evolución de algunos de los balones más emblemáticos de Adidas; “Sistema Solar del Juego”, donde el fútbol dialoga con el universo y los ciclos de la existencia; “Cosmos en el Juego”, pieza intervenida con técnica wixárika creada para apoyar causas sociales; y “Unidos en Órbita”, una instalación interactiva que responde a los latidos del corazón del espectador, convirtiéndolo en parte activa de la obra.

La colección también incluye piezas como “Ballon D’Or”, homenaje a la excelencia deportiva; “To the Moon & Back”, una reflexión sobre la imaginación y el viaje humano; y “Ecos de lo Efímero”, una contemplación artística sobre la transformación, el tiempo y la fragilidad de la vida.

La alianza con Champagne Taittinger, una de las casas de champagne más prestigiosas del mundo, representa la convergencia entre excelencia, celebración y propósito. A través de esta colaboración, la marca fortalece su vínculo con la cultura contemporánea y el deporte, sumándose a una iniciativa que busca generar un impacto tangible más allá de la experiencia artística.

Por su parte, love.fútbol, organización internacional dedicada a construir y rehabilitar espacios deportivos comunitarios, será la beneficiaria de los fondos recaudados durante la subasta, reforzando el papel del deporte como una herramienta de inclusión, desarrollo social y transformación comunitaria.

Con presencia en colecciones privadas de México y Europa, Karen Rumbos continúa consolidando una propuesta artística donde la congruencia entre vida, deporte, conciencia social y creación estética se convierte en el eje central de su trabajo.