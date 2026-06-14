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Arte y Cultura

“Entre el suelo y el sueño”: la exposición que convierte el futbol en arte, propósito y transformación social

La artista mexicana Karen Rumbos presenta una colección escultórica inspirada en los balones más icónicos de la historia y se une a Champagne Taittinger y love.fútbol en una iniciativa que celebra la fiesta más grande del futbol

Junio 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El futbol trasciende el deporte. Es memoria, identidad, emoción colectiva y una de las expresiones culturales más universales del mundo. Bajo esta premisa, la artista plástica mexicana Karen Rumbos presenta “Entre el Suelo y el Sueño”, una colección escultórica que transforma el balón de futbol en una poderosa metáfora sobre la conexión humana, la evolución cultural y la capacidad de imaginar nuevos futuros.

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La muestra reúne una serie de piezas únicas e intervenciones escultóricas donde el balón deja de ser un objeto funcional para convertirse en un símbolo artístico capaz de dialogar con conceptos como comunidad, trascendencia, memoria, tecnología, naturaleza y cosmos.

La exposición cobra una relevancia especial en el contexto de la Copa al establecer un puente entre el arte contemporáneo, el deporte y el impacto social. Como parte de esta iniciativa, Karen Rumbos colaborará con Champagne Taittinger y la organización internacional love.fútbol en una subasta silenciosa exclusiva destinada a recaudar fondos para la creación y recuperación de espacios deportivos seguros para niñas, niños y jóvenes.

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“Mi obra nace de la necesidad de entender al ser humano, su relación con el entorno y su capacidad de transformación. La esfera representa origen, equilibrio y totalidad; por eso se ha convertido en el núcleo de mi práctica artística”, afirma Karen Rumbos.

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Entre las obras más representativas de la colección destacan “Equilibrio de Juego”, una narrativa escultórica que recorre la evolución de algunos de los balones más emblemáticos de Adidas; “Sistema Solar del Juego”, donde el fútbol dialoga con el universo y los ciclos de la existencia; “Cosmos en el Juego”, pieza intervenida con técnica wixárika creada para apoyar causas sociales; y “Unidos en Órbita”, una instalación interactiva que responde a los latidos del corazón del espectador, convirtiéndolo en parte activa de la obra.

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La colección también incluye piezas como “Ballon D’Or”, homenaje a la excelencia deportiva; “To the Moon & Back”, una reflexión sobre la imaginación y el viaje humano; y “Ecos de lo Efímero”, una contemplación artística sobre la transformación, el tiempo y la fragilidad de la vida.

La alianza con Champagne Taittinger, una de las casas de champagne más prestigiosas del mundo, representa la convergencia entre excelencia, celebración y propósito. A través de esta colaboración, la marca fortalece su vínculo con la cultura contemporánea y el deporte, sumándose a una iniciativa que busca generar un impacto tangible más allá de la experiencia artística.

Por su parte, love.fútbol, organización internacional dedicada a construir y rehabilitar espacios deportivos comunitarios, será la beneficiaria de los fondos recaudados durante la subasta, reforzando el papel del deporte como una herramienta de inclusión, desarrollo social y transformación comunitaria.

Con presencia en colecciones privadas de México y Europa, Karen Rumbos continúa consolidando una propuesta artística donde la congruencia entre vida, deporte, conciencia social y creación estética se convierte en el eje central de su trabajo.

Mundial arte cultura
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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