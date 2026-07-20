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Los 5 futbolistas que conquistaron el Mundial 2026 y cambiaron su destino para siempre

Desde la esperanza que Gilberto Mora despertó en México hasta el gol de Ferran Torres que convirtió una historia de redención en un campeonato mundial, estos fueron los nombres que transformaron el torneo.

Julio 20, 2026 • 
Tania Franco
Los 5 futbolistas que conquistaron el Mundial 2026 y cambiaron su destino para siempre

Getty Images.

El Mundial 2026 no solo coronó a España como campeona. También dejó nuevas figuras, historias inesperadas y futbolistas que encontraron en el torneo el escenario perfecto para cambiar su carrera. Algunos comenzaron la competencia como jóvenes promesas; otros llegaron cargando críticas, tropiezos o décadas de espera. Todos terminaron convertidos en protagonistas.

Gilberto Mora, la esperanza que hizo creer a México

Con apenas 17 años, Gilberto Mora llegó al Mundial como el jugador más joven de la Selección Mexicana y terminó convertido en uno de sus rostros más queridos. Se convirtió en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo y en el segundo jugador de menor edad que ha sido titular en un partido de eliminación directa del torneo.

Le dio un nuevo significado al “¿Y si sí?”, la frase que acompañó la ilusión de México durante el campeonato. México quedó eliminado ante Inglaterra, pero Mora se marchó con el reconocimiento de figuras como Jude Bellingham, con quien intercambió su camiseta después del encuentro.

Vozinha, el héroe de 40 años que hizo historia con Cabo Verde

Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, esperó cuatro décadas para vivir su primer Mundial. Cuando finalmente llegó su oportunidad, no se limitó a participar: se convirtió en una de las historias más entrañables del torneo.

Alcanzó cerca de diez millones de seguidores durante las primeras 24 horas posteriores al partido y continuó aumentando su audiencia durante el torneo. Recuentos posteriores situaron el crecimiento total de su cuenta por encima de los 29 millones de nuevos seguidores. Sus intervenciones ayudaron a Cabo Verde a superar la fase de grupos y a llevar al límite a Argentina en los dieciseisavos de final.

Vozinha, el héroe de 40 años que hizo historia con Cabo Verde

Wu Zhizhao/VCG via Getty Images

Jude Bellingham, el talento y el carisma que conquistaron al mundo

Jude Bellingham llegó al Mundial como una estrella consolidada, pero el torneo terminó por elevarlo a otra dimensión. Su presencia, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo convirtieron en uno de los futbolistas más comentados de la competencia.

Más allá de su físico —que provocó innumerables reacciones en redes sociales—, el inglés respondió dentro de la cancha. Su actuación más recordada llegó contra México, cuando marcó un doblete en apenas 98 segundos y cambió por completo un partido que parecía inclinarse hacia el conjunto tricolor. Inglaterra terminó imponiéndose 3-2 y avanzando a la siguiente ronda.

Erling Haaland

Su impacto fue mucho más allá de las estadísticas, sino que su personalidad auténtica, sus celebraciones, su humor en redes sociales y hasta su peculiar estilo fuera de la cancha lo convirtieron en un fenómeno viral que conquistó a millones de aficionados, consolidándose como uno de los futbolistas más queridos y mediáticos del Mundial 2026.

Llegó a su primer Mundial con la presión de ser una superestrella, pero terminó convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos del torneo. El delantero lideró la histórica campaña de Noruega hasta los cuartos de final. Además, su amistad con Jude Bellingham nos regalaron uno de los partidos más emocionantes de la Copa del Mundo.

Ferran Torres, de las críticas a la gloria

La historia de Ferran Torres fue la gran redención del Mundial. El delantero español había atravesado etapas complicadas, cuestionamientos por su rendimiento y momentos en los que su continuidad en la élite parecía estar bajo examen. Sin embargo, su respuesta fue marcar el gol que convirtió a España en campeona del mundo.

Las grandes competiciones suelen recordarse por sus campeones, pero también por quienes cambiaron su historia personal durante el camino. Cada uno llegó al Mundial 2026 desde un punto distinto, pero los cinco salieron con una nueva dimensión en sus carreras y un lugar entre las historias que definieron el torneo.

Gilberto Mora Jude Bellingham Erling Haaland Ferran Torres Mundial futbolistas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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