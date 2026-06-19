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Ellos conquistan la cancha: Los 14 futbolistas más guapos del Mundial 2026

De estrellas consolidadas a nuevas promesas, estos son los jugadores que destacan por su talento, carisma y estilo. Descubre para qué equipo juegan, cuál es su nacionalidad y cómo está su situación sentimental.

Junio 19, 2026 • 
Tania Franco
Israel Reyes

CARAS

El Mundial 2026 no solo ha reunido a los mejores futbolistas del planeta, también ha puesto bajo los reflectores a varios jugadores que se han convertido en favoritos de los aficionados por su presencia, personalidad y atractivo. En CARAS elegimos a los futbolistas que, además de brillar en el terreno de juego, roban miradas cada vez que aparecen.

Israel Reyes - México

El defensor mexicano se ha consolidado como una de las figuras más importantes del Tri. Actualmente juega para el Club América y destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse como central, lateral o mediocampista defensivo.

  • Equipo: Club América
  • Nacionalidad: Mexicana
  • Estado sentimental: Mantiene su vida privada alejada de los reflectores y no ha confirmado públicamente una relación sentimental.
Israel Reyes

CARAS

Rodrigo De Paul - Argentina

El campeón del mundo es uno de los futbolistas más mediáticos de Argentina. Tras su paso por el Atlético de Madrid, actualmente forma parte del Inter Miami, donde comparte vestidor con Lionel Messi.

Equipo: Inter Miami.
Nacionalidad: Argentina.
Estado sentimental: Está comprometido con la cantante y actriz Tini Stoessel, con quien retomó su romance.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Rodrigo De Paul

Getty Images.

Francisco Trincão - Portugal

El extremo portugués se ha convertido en una pieza importante para su selección gracias a su velocidad y habilidad ofensiva.

Equipo: Sporting CP.
Nacionalidad: Portuguesa.
Estado sentimental: Mantiene un perfil discreto y se cree que tiene una relación con Constança Farinha.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Francisco Trincão

Instagram: Francisco Trincão.

Constança Farinha.Ferran Torres - España

Uno de los atacantes más talentosos de la selección española. Su capacidad para jugar en distintas posiciones ofensivas lo ha convertido en un futbolista clave.

Equipo: FC Barcelona.
Nacionalidad: Española.
Estado sentimental: Actualmente mantiene su vida sentimental con bajo perfil y no ha confirmado públicamente una pareja.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Ferran Torres

IG: Ferran Torres.

Antonio Sanabria - Paraguay

El delantero paraguayo ha sido una figura constante para su selección y es reconocido por su liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Equipo: Torino FC.
Nacionalidad: Paraguaya.
Estado sentimental: Está casado y suele compartir momentos familiares junto a sus hijas en redes sociales.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Antonio Sanabria

IG: Antonio Sanabria.

Jude Bellingham - Inglaterra

A sus pocos años, ya es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo. Su liderazgo y madurez lo han convertido en una estrella global.

Equipo: Real Madrid.
Nacionalidad: Inglesa.
Estado sentimental: No está casado. Ha sido relacionado con distintas personalidades, aunque mantiene gran parte de su vida privada fuera del foco mediático.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Jude Bellingham

IG: Jude Bellingham.

Lucas Bergvall - Suecia

La joven promesa sueca se ha ganado la atención internacional por su talento y proyección a futuro.

Equipo: Tottenham Hotspur.
Nacionalidad: Sueca.
Estado sentimental: Tiene una relación con la modelo e influencer sueca Mackenzie Medlock.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Lucas Bergvall

IG: Lucas Bergvall.

Santiago Giménez - Argentino

El delantero nacido en Argentina, pero internacional con México, se ha convertido en uno de los referentes del fútbol nacional gracias a sus goles y carisma.

Equipo: AC Milan.
Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina.
Nacionalidad deportiva: Mexicana.
Estado sentimental: Casado con Fernanda Serrano.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Santiago Giménez

IG: Santiago Giménez.

Declan Rice - Inglaterra

Uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo y pieza fundamental para Inglaterra.

Equipo: Arsenal FC.
Nacionalidad: Inglesa.
Estado sentimental: Mantiene una larga relación con Lauren Fryer, su pareja desde la adolescencia.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Declan Rice

IG: Declan Rice.

Leandro Paredes - Argentina

Campeón del mundo y uno de los futbolistas más experimentados de la selección argentina.

Equipo: AS Roma.
Nacionalidad: Argentina.
Estado sentimental: Está casado con Camila Galante y tienen hijos juntos.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Leandro Paredes

IG: Leandro Paredes.

Alisson Becker - Brasil

Considerado uno de los mejores porteros del mundo, es una figura indispensable para Brasil.

Equipo: Liverpool FC.
Nacionalidad: Brasileña.
Estado sentimental: Está casado con Natália Loewe, médica y empresaria brasileña.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Alisson Becker

IG: Alisson Becker.

Micky van de Ven - Países Bajos

El defensor neerlandés ha llamado la atención por su velocidad, potencia física y gran proyección internacional.

Equipo: Tottenham Hotspur.
Nacionalidad: Neerlandesa.
Estado sentimental: Aunque suele reservar detalles de su vida privada, es conocido que mantiene una relación con la modelo inglesa Ella Buffin.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Micky van de Ven

IG: Micky van de Ven.

IG: Micky van de Ven.

Luca Zidane - Argelia

Hijo de la leyenda Zinedine Zidane, nacido en Francia, pero internacional con Argelia. Ha construido su propia carrera como guardameta profesional.

Equipo: Granada CF.
Nacionalidad deportiva: Argelina.
Estado sentimental: Mantiene su vida privada lejos de los reflectores.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Luca Zidane

IG: Luca Zidane.

Cristiano Ronaldo - Portugal

Una leyenda viva del fútbol mundial. A sus 41 años sigue siendo una de las figuras más reconocidas del deporte.

Equipo: Al Nassr FC.
Nacionalidad: Portuguesa.
Estado sentimental: Está comprometido con Georgina Rodríguez, con quien comparte una familia y varios hijos.

Los 15 futbolistas más guapos del Mundial 2026 - Cristiano Ronaldo

IG: Cristiano Ronaldo.

Entre estrellas consolidadas, campeones del mundo y jóvenes promesas, esta selección demuestra que el atractivo en el fútbol va mucho más allá de los resultados. Su talento, estilo y personalidad los han convertido en algunos de los futbolistas más admirados del Mundial 2026.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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