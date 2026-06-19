Ellos conquistan la cancha: Los 14 futbolistas más guapos del Mundial 2026
De estrellas consolidadas a nuevas promesas, estos son los jugadores que destacan por su talento, carisma y estilo. Descubre para qué equipo juegan, cuál es su nacionalidad y cómo está su situación sentimental.
El Mundial 2026 no solo ha reunido a los mejores futbolistas del planeta, también ha puesto bajo los reflectores a varios jugadores que se han convertido en favoritos de los aficionados por su presencia, personalidad y atractivo. En CARAS elegimos a los futbolistas que, además de brillar en el terreno de juego, roban miradas cada vez que aparecen.
Israel Reyes - México
El defensor mexicano se ha consolidado como una de las figuras más importantes del Tri. Actualmente juega para el Club América y destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse como central, lateral o mediocampista defensivo.
- Equipo: Club América
- Nacionalidad: Mexicana
- Estado sentimental: Mantiene su vida privada alejada de los reflectores y no ha confirmado públicamente una relación sentimental.
Rodrigo De Paul - Argentina
El campeón del mundo es uno de los futbolistas más mediáticos de Argentina. Tras su paso por el Atlético de Madrid, actualmente forma parte del Inter Miami, donde comparte vestidor con Lionel Messi.
Equipo: Inter Miami.
Nacionalidad: Argentina.
Estado sentimental: Está comprometido con la cantante y actriz Tini Stoessel, con quien retomó su romance.
Francisco Trincão - Portugal
El extremo portugués se ha convertido en una pieza importante para su selección gracias a su velocidad y habilidad ofensiva.
Equipo: Sporting CP.
Nacionalidad: Portuguesa.
Estado sentimental: Mantiene un perfil discreto y se cree que tiene una relación con Constança Farinha.
Constança Farinha.Ferran Torres - España
Uno de los atacantes más talentosos de la selección española. Su capacidad para jugar en distintas posiciones ofensivas lo ha convertido en un futbolista clave.
Equipo: FC Barcelona.
Nacionalidad: Española.
Estado sentimental: Actualmente mantiene su vida sentimental con bajo perfil y no ha confirmado públicamente una pareja.
Antonio Sanabria - Paraguay
El delantero paraguayo ha sido una figura constante para su selección y es reconocido por su liderazgo dentro y fuera de la cancha.
Equipo: Torino FC.
Nacionalidad: Paraguaya.
Estado sentimental: Está casado y suele compartir momentos familiares junto a sus hijas en redes sociales.
Jude Bellingham - Inglaterra
A sus pocos años, ya es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo. Su liderazgo y madurez lo han convertido en una estrella global.
Equipo: Real Madrid.
Nacionalidad: Inglesa.
Estado sentimental: No está casado. Ha sido relacionado con distintas personalidades, aunque mantiene gran parte de su vida privada fuera del foco mediático.
Lucas Bergvall - Suecia
La joven promesa sueca se ha ganado la atención internacional por su talento y proyección a futuro.
Equipo: Tottenham Hotspur.
Nacionalidad: Sueca.
Estado sentimental: Tiene una relación con la modelo e influencer sueca Mackenzie Medlock.
Santiago Giménez - Argentino
El delantero nacido en Argentina, pero internacional con México, se ha convertido en uno de los referentes del fútbol nacional gracias a sus goles y carisma.
Equipo: AC Milan.
Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina.
Nacionalidad deportiva: Mexicana.
Estado sentimental: Casado con Fernanda Serrano.
Declan Rice - Inglaterra
Uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo y pieza fundamental para Inglaterra.
Equipo: Arsenal FC.
Nacionalidad: Inglesa.
Estado sentimental: Mantiene una larga relación con Lauren Fryer, su pareja desde la adolescencia.
Leandro Paredes - Argentina
Campeón del mundo y uno de los futbolistas más experimentados de la selección argentina.
Equipo: AS Roma.
Nacionalidad: Argentina.
Estado sentimental: Está casado con Camila Galante y tienen hijos juntos.
Alisson Becker - Brasil
Considerado uno de los mejores porteros del mundo, es una figura indispensable para Brasil.
Equipo: Liverpool FC.
Nacionalidad: Brasileña.
Estado sentimental: Está casado con Natália Loewe, médica y empresaria brasileña.
Micky van de Ven - Países Bajos
El defensor neerlandés ha llamado la atención por su velocidad, potencia física y gran proyección internacional.
Equipo: Tottenham Hotspur.
Nacionalidad: Neerlandesa.
Estado sentimental: Aunque suele reservar detalles de su vida privada, es conocido que mantiene una relación con la modelo inglesa Ella Buffin.
Luca Zidane - Argelia
Hijo de la leyenda Zinedine Zidane, nacido en Francia, pero internacional con Argelia. Ha construido su propia carrera como guardameta profesional.
Equipo: Granada CF.
Nacionalidad deportiva: Argelina.
Estado sentimental: Mantiene su vida privada lejos de los reflectores.
Cristiano Ronaldo - Portugal
Una leyenda viva del fútbol mundial. A sus 41 años sigue siendo una de las figuras más reconocidas del deporte.
Equipo: Al Nassr FC.
Nacionalidad: Portuguesa.
Estado sentimental: Está comprometido con Georgina Rodríguez, con quien comparte una familia y varios hijos.
Entre estrellas consolidadas, campeones del mundo y jóvenes promesas, esta selección demuestra que el atractivo en el fútbol va mucho más allá de los resultados. Su talento, estilo y personalidad los han convertido en algunos de los futbolistas más admirados del Mundial 2026.