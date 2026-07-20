Lionel Messi rompe el silencio tras perder la final del Mundial 2026: “El dolor es muy grande”

Después de la dolorosa derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi reapareció en redes sociales con un mensaje cargado de emoción, gratitud y orgullo. Aunque reconoció que la tristeza por perder el título es inmensa, el capitán argentino aseguró que el camino recorrido por la Albiceleste es motivo suficiente para mirar atrás con la frente en alto:

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos.

También quiero felicitar a España por el campeonato.

Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images

Messi recordó que Argentina alcanzó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo, un logro reservado para muy pocas selecciones, y resaltó el trabajo, el compromiso y la unión del grupo durante todo el torneo. En su publicación, el ocho veces ganador del Balón de Oro también dedicó unas palabras a la afición argentina, agradeciendo el respaldo incondicional que recibió la selección durante toda la competencia.

Aunque Messi no confirmó oficialmente su retiro de la Copa del Mundo, el tono de su mensaje fue interpretado por millones de aficionados como una posible despedida. A sus 39 años, el argentino deja un legado imborrable.